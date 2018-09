Miljoenenschikking in misbruikzaak bisdom van Brooklyn

Vier mannen die stellen als kind seksueel misbruikt te zijn door een kerkleraar hebben een schikking getroffen met het bisdom van Brooklyn. Het gaat om een een compensatie van 27,5 miljoen dollar (ongeveer 23,6 miljoen euro) in totaal. Dat bericht The New York Times dinsdag.

Per persoon komt het neer op één van de hoogste bedragen die de Katholieke Kerk ooit heeft toegezegd in de Verenigde Staten vanwege een misbruikzaak. Ieder slachtoffer krijgt 6,8 miljoen dollar (5,8 miljoen euro). Als jongetje zouden ze tussen 2003 en 2009 ze herhaaldelijk zijn misbruikt. In een verklaring bij de schikking stelt het bisdom dat de dader een vrijwilliger was bij de kerk, geen geestelijke.

Sinds juni 2017 hebben zich 414 mensen gemeld voor een schadevergoeding bij het Onafhankelijke Verzoenings- en Compensatieprogramma in Brooklyn. Over het hele land zijn dergelijke programma’s opgezet.

Grootste crisis sinds de Reformatie

De nieuwe misbruikzaken blijven zich nog steeds aandienen. De New Yorkse openbaar aanklager heeft een aantal weken geleden alle acht rooms-katholieke bisdommen in de staat gedagvaard voor hoe zij omgaan met meldingen van misbruik. Daarnaast heeft een groot onderzoek afgelopen zomer blootgelegd dat meer dan duizend kinderen zijn misbruikt door meer dan driehonderd priesters in de staat Pennsylvania.

Er zijn Vaticanisten die spreken van de grootste crisis in de Rooms-Katholieke Kerk sinds de Reformatie, in de zestiende eeuw.