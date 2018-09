Kraanvogels nestelen weer in Brabant en Limburg

Het gaat goed met de kraanvogelpopulatie in Nederland. Voor het eerst werd er weer gebroed in Limburg en Noord-Brabant, en de populatie groeide met 45 procent - maar liefst 32 paartjes vestigden zich in Nederlandse natuur. Dat heeft de Vogelbescherming woensdag gemeld.

Van alle broedparen hadden ongeveer 25 een nest, 12 daarvan kregen daadwerkelijk kuikens. Van de twintig kuikens vlogen er slechts zeven uit. Een belangrijke oorzaak is de droge zomer. Ook werden twee kuikens doodgereden.

De kraanvogel trekt aan het begin van de lente graag naar Scandinavië. Na honderden jaren afwezigheid kwam de vogel pas in 2001 weer voor het eerst in Nederland broeden. De populatie is sindsdien gestaag gegroeid: 8 paar in 2014, 22 in 2017 en nu dus 32.



Kraanvogels worden 1,3 meter lang. De monogame grijze vogel is herkenbaar aan de rode vlek op het achterhoofd en een trompetterende roep. Ze houden van nattigheid. Kraanvogels nestelen zich daarom graag in hoogvenen, heidevelden of bossen met heide en vennen.

Lees ook: Dit is vogelen voor gevorderden (met tips voor beginners)

Driekwart van de broedparen verblijft in Drenthe en Friesland. Onder meer het Drentse park Dwingelderveld is erg populair onder de vogels: daar zaten dit jaar zes paren. In het natuurpark Fochterloërveen op de grens van Drenthe en Friesland vestigden zich zelfs acht broedparen.

De afgelopen jaren zwierven al meerdere kraanvogelparen in Noord-Brabant en Limburg, en in 2018 vestigden drie paren zich in de hoogveengebieden de Groote Peel en de Mariapeel. In allebei de gebieden broedde een kraanvogelstel, het derde paar nestelde nog niet. Dat is volgend jaar nu ze zich voor het eerst gevestigd hebben wel goed mogelijk.

Rust en nattigheid

Marc Scheurkogel van de Vogelbescherming Nederland zegt dat in Nederland ruimte is voor ongeveer honderd paren. Een broedpaar heeft namelijk vijftig tot vierhonderd hectaren nodig. Tegelijkertijd vinden ze het wel fijn om een ander stel op drie tot vijf kilometer afstand te hebben. “Op een gegeven moment zal er gewoon geen plek meer zijn”, stelt Scheurkogel.

Echt een duidelijke verklaring voor het succes van de kraanvogel kan Scheurkogel niet geven. Mogelijk is het te danken aan het opzetten van Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Voor kraanvogels is het cruciaal dat ze een rustige plek hebben. “Het zijn schuwe vogels, ze zoeken plekken waar ruimte is om je te verstoppen. Als je in de buurt komt, blijven ze niet op hun nest zitten.”