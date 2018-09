‘Koopkracht’ is hier een hyperbool

Graafmachines, hijskranen en cementwagens. Aan de zuidkant van de Haagse villawijk Vroondaal wordt een compleet nieuwe woonwijk uit de grond gestampt. Een perfecte illustratie van de economische groei waar het kabinet op het moment prat op gaat.

Maar de andere kant van de economische medaille is er ook nog altijd. Op een steenworp afstand bezoek ik Voedselbank Haaglanden, waarvoor de bouwwerkzaamheden overigens minder goed nieuws zijn. De voedselbank (tegelijk het distributiecentrum van de regio) moet volgend jaar noodgedwongen wijken voor de nieuwbouw.

Een andere domper was dat er vorige maand werd ingebroken op deze locatie. Ongeveer 1.500 euro aan spullen als tandpasta en shampoo werd gestolen. Luxeproducten voor voedselbankklanten. „Dat was het wrange, die spullen zitten zelden in het pakket”, zegt penningmeester Monica Criellaard. „De bruine bonen van Hak lieten ze natuurlijk staan.”

Ook hier genoeg bedrijvigheid. Heftrucks die pallets met voedselkratten verplaatsen, busjes die af en aan rijden om de vracht naar de twaalf voedselbanken elders in West-Nederland te vervoeren.

Het woord armoede komt in de Troonrede welgeteld één keer voor. De regering neemt „concrete maatregelen om de armoede terug te dringen”, zei de koning. Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba welteverstaan.

Wat, geen armoede op het vasteland van het Koninkrijk die de moeite waard is om te noemen? De economie trekt weliswaar aan, maar het aantal mensen in langdurige armoede is verder toegenomen, zoals het CBS begin dit jaar nog rapporteerde. Maar ik snap wel dat armoede en florissante koopkrachtplaatjes op zo’n dag niet echt samengaan.

Vicevoorzitter Henk Baars van de voedselbank volgt het economische nieuws op de voet. Hem valt op dat het kabinet een gevoel probeert te creëren dat het goed gaat. „En dan ga je je ook anders voelen. Maar meer dan de helft zal niet van de vooruitgang profiteren”, voorspelt Baars. „Als de btw-verhoging straks in werking treedt, zullen de dagelijkse boodschappen duurder worden. Dat gaat om tientjes per maand. Aan de onderkant voelen ze dat meteen.”

De term koopkracht is hier een hyperbool.

Ook bestuurslid Johan van der Does is pessimistisch. „Als je bij de uitdeelpunten gaat kijken en ziet wat voor arme stakkers er rondlopen, dan denk je: die komen er nooit meer uit.”

Van der Does hekelt de „ronkende taal van politici” die zeggen dat het beter gaat en daarmee verwachtingen bij mensen creëren. „Maar als je beurs leeg blijft, geloof je het niet meer. En daarom groeit het ressentiment. Iedere firma doet aan expectation management om verwachtingen te temperen. Waarom doen wij dat als maatschappij eigenlijk niet?”

Lotfi El Hamidi (L.elHamidi@nrc.nl @Lotfi_Hamid) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Tom-Jan Meeus