Kamer wil korting publieke omroep afzwakken

De publieke omroep NPO hoeft van de Tweede Kamer volgend jaar veel minder te bezuinigen – geen 62 miljoen maar 22 miljoen euro. Maar wel onder voorwaarden.

Dat bevestigen bronnen in de Tweede Kamer. De coalitiepartijen (VVD, CDA, D66, ChristenUnie) willen vrijdag, tijdens de algemene beschouwingen, een motie indienen waarin ze minister Arie Slob (Media, ChristenUnie) vragen om de voorgenomen bezuiniging af te zwakken; onder de voorwaarde dat de publieke omroep tegemoetkomt aan enkele wensen van de Tweede Kamer.

De partijen willen van de NPO een plan hebben waarmee de omroep ‘toekomstbestendig’ wordt, en waarin de omroep uitlegt hoe hij zal omgaan met verder dalende reclame-inkomsten. Ook willen ze dat de NPO niet snijdt in journalistieke programma’s, zoals de omroepleiding voornemens is. Waar de 40 miljoen euro die dit kost vandaan moet komen, is nog niet duidelijk.

Lees ook: Publieke omroep snijdt wel degelijk in journalistiek

Minister Slob kondigde in november aan dat de reclame-inkomsten van de omroep stevig terugliepen, en dat hij daarom de rijksbijdrage van 802 miljoen voor 2019 zou terugbrengen naar 740 miljoen euro. De rijkssteun wordt voor pakweg eenderde bekostigd uit reclame-inkomsten. In de jaren na 2019 zullen de reclame-inkomsten naar verwachting nog scherper dalen. Hoe dat moet worden opgelost, willen de coalitiepartijen nu van de NPO horen.

Vernieuwing

Om de bezuiniging op te vangen, wil de NPO onder meer snijden in tv-programma’s, vooral in de genres levensbeschouwing, wetenschap (Focus) en geschiedenis (Andere Tijden). Ook in journalistieke programma’s als Brandpunt+, Tegenlicht en Zembla wordt gesneden, maar dat is volgens de leiding geen bezuiniging, maar vernieuwing.

Dit willen de coalitiepartijen voorkomen, met de 40 miljoen als pressiemiddel. Officieel heeft de Tweede Kamer overigens geen zeggenschap over de NPO-programmering.

Gert-Jan Segers, fractieleider van coalitiepartij Christenunie, zei woensdag in de Volkskrant al dat hij een hervormingsplan van de omroep wilde. Kamerlid Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD) reageert hierop met: „We willen niet zomaar een zak met geld geven. Ik ben blij dat de andere partijen dat nu ook zo zien.”

Segers wil de macht van het centrale NPO-bestuur inperken en de invloed van de losse omroepen vergroten. Precies het tegenovergestelde van het regeringsbeleid van de laatste jaren: het bevorderen van de machtsconcentratie in Hilversum, ten koste van de losse omroepen.