Kamer bespreekt kabinetsplannen in Algemene Beschouwingen

Checkt Wilders over 'eurootje per dag' Wilders: de mensen gaan er volgend jaar 1 euro per dag op vooruit Volgens de PVV-leider doet het kabinet-Rutte III veel te weinig om gewone burgers iets te laten merken van de doorzettende economische groei. Volgens hem – hij zei het dinsdag ook op tv – worden burgers afgescheept met gemiddeld een 1 eurootje per dag. Dat concrete bedrag is lastig te koppelen aan, wat Wilders deed, de mediane koopkrachtgroei voor alle huishoudens die het CPB op 1,5 procent heeft bepaald. Hoeveel euro je daarmee dus precies vooruit gaat hangt dus af van je huidige inkomen. Maar het gemiddelde is wel uit te rekenen aan de hand van de lastenkant van de rijksbegroting. De totale lastenverlichting die het kabinet voor de gehele regeerperiode tot en met 2021 in petto heeft bedraagt 6,5 miljard euro. Dat is omgerekend op circa de 17,3 miljoen inwoners die Nederland volgend jaar naar verwachting telt 375,72 euro per persoon op jaar basis, dus 1,03 euro per dag. Wij beoordelen deze stelling als Waar Gecheckt door Philip de Witt Wijnen

Buma tegen Wilders: Nexit? Kijk naar Brexit! Daar is dan toch de eerste interruptie bij Wilders, van CDA-leider Sybrand Buma. Hij vraagt Wilders hoe hij een vertrek van Nederland uit de Europese Unie nog kan steunen terwijl de Brexit voor het Verenigd Koninkrijk zo rampzalig lijkt uit te pakken. pdekoning petra de koning Nu dan: #CDA @sybrandbuma bij de microfoon tegen #Wilders : hoe komt hij erbij dat uit EU gaan goed kan zijn voor Nederland? 'Kijk naar Engeland' 19 september 2018 @ 09:08 Volgen Wilders erkent dat een vertrek uit de Unie "in het begin pijn kan doen", maar voorspelt dat "na een aantal jaren de zon gaat schijnen". De PVV-leider zegt dat hij er veel voor over heeft als Nederland door een vertrek uit de EU weer baas kan worden over zijn eigen immigratiebeleid. "Wij hebben die sleutel niet meer omdat we lid zijn van de Europese Unie", zegt Wilders. "Als we half Afrika binnenlaten, zijn we honderd keer slechter af."

Wilders: er is niets gebeurd aan islamisering Nadat hij kritiek heeft geleverd op kabinetsplannen, die hij als "onzinuitgaven" betitelt, somt Wilders op waar hij de miljarden van het huidige begrotingsoverschot zou willen uitgeven. De PVV pleit voor belastingverlaging, het ongedaan maken van de btw-verhoging, het verlagen van de energielasten, lagere huren en het afschaffen van het eigen risico in de zorg. Inmiddels is Wilders aanbeland bij zijn favoriete onderwerp: de gevaren van de islam en de multiculturele samenleving. De PVV-leider zegt dat, hoewel hij al veertien jaar waarschuwt voor de 'islamisering' van Nederland, er "niet tot nauwelijks iets gedaan is". "Er is geen moskee gesloten, er is geen imam uitgezet, er is geen grens gesloten." Wilders vindt dat het kabinet, dat hij tot het kabinet 'Terreur I' doopt, te weinig doet tegen de terugkeer en aanpak van Syriëgangers. "Omdat jullie geen lef hebben, lopen Nederlanders nu gevaar."

Wilders: het Nederland van Rutte is ziek Na zijn aanval op Denk gaat Wilders verder met nog een harde aanval, dit keer op premier Rutte. Wilders stelt dat Nederland onder Rutte "een ziek land" is geworden, omdat asielzoekers te makkelijk een verblijfsvergunning zouden krijgen, het kabinet "terroristen in Syrië" steunde en Shell en Unilever miljarden "toegeworpen" krijgen door het afschaffen van de dividendbelasting. "Puur wanbestuur", noemt Wilders het beleid van Rutte III. pdekoning petra de koning Wilders na uithaal over Denk in #APB2018 nu over kabinet: 'Het Nederland van Mark Rutte is een ziek land', heeft het over 'die patsers van de VVD' 19 september 2018 @ 08:45 Volgen Wilders plaatst ook vraagtekens bij het koopkrachtbeleid van het kabinet. Terwijl de gemiddelde Nederlander er volgens de voorspellingen 1,5 procent op vooruit gaat in koopkracht, komt dat volgens Wilders neer op slechts "een eurootje per dag". Deze bewering van Wilders wordt nu gefactcheckt door onze financieel redacteur Philip de Witt Wijnen. De PVV-leider vindt dat er veel te weinig geld wordt geïnvesteerd nu het economisch beter gaat. "Het geld dat niet van Rutte is, maar van de hardwerkende Nederlanders die het hebben opgebracht." Wilders vindt dat het geld dat wel wordt geïnvesteerd in de verkeerde zaken, zoals de Europese Unie, ontwikkelingssamenwerking en uitkeringen voor niet-westerse allochtonen.

Wilders begint met aanval op 'bende van Denk' PVV-leider Geert Wilders begint aan het debat met een aanval op Denk. Wilders hekelt dat Denk-leider Tunahan Kuzu deze zomer zou hebben gezegd dat Nederlanders die problemen hebben met de multiculturele samenleving hebben "moeten oprotten". Wilders zegt dat hiermee het "masker" van Denk is afgevallen en noemt Kuzu "het vergif van deze samenleving en deze democratie". Rot zelf lekker op, zegt Wilders tegen Kuzu. "Uw land is Turkije, wegwezen." Kuzu vraagt zich af hoe de PVV zichzelf nog kan zien als een partij die voor vrijheid strijdt, terwijl hij Korans wil verbieden en rechters wil ontslaan. Het is opvallend dat Kamervoorzitter Khadija Arib bij het felle begin van dit debat niet ingreep, vindt onze politiek columnist Tom-Jan Meeus: tomjanmeeus Tom-Jan Meeus Kamerleden die elkaar vertellen dat ze moeten oprotten - en staat de voorzitter gewoon toe? #APB 19 september 2018 @ 08:44 Volgen