Journalist overleden na val in activistenkamp Hambacher bos

Een journalist en blogger is woensdag overleden in een activistenkamp in het Hambacher bos, gelegen tussen Aken en Keulen. De man zakte door een vijftien meter hoge hangbrug die was gespannen tussen twee boomhutten. Dat meldt de Duitse politie.

Hulpverleners en de politie probeerden de man nog te redden, maar hij overleed kort na de val aan zijn verwondingen. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend, ook is het onduidelijk voor welk medium hij schreef. Volgens de politie was er op het moment van het ongeluk geen sprake van een politie-optreden. Activisten weerspreken deze lezing.

De politie heeft de ontruiming voorlopig stilgelegd. Activisten hebben de politie en RWE opgeroepen om het kamp te verlaten en de operatie af te blazen. In een reactie stelt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Herbert Raul (CDU) dat “we zo niet verder kunnen gaan”.

Bekijk ook deze fotoreportage: Het verlaten mijndorp Borschemich

Eeuwenoude bomen

De Duitse politie is vorige week donderdag begonnen om het activistenkamp in het Hambacher bos te ontruimen. Al een aantal maanden demonstreren milieu-activisten tegen de plannen van het Duitse energiebedrijf RWE om in dit gebied bruinkool te winnen. Daarvoor moeten de eeuwenoude bomen in het bos worden gekapt. Ook is een aantal dorpen in de omgeving ontruimd. Sinds eind jaren zeventig is RWE eigenaar van het bos en in de afgelopen dertig jaar is een steeds groter deel van het bos gesneuveld voor de winning van bruinkool.

Voor het protest hebben de activisten tientallen boomhutten en hangbruggen gebouwd, zodat zij zich snel kunnen verplaatsen. De omgekomen journalist deed verslag vanuit het kamp.

Duitsland staat bekend als kampioen duurzame energie vanwege de talloze windmolens. Tegelijkertijd is de grootste economie van Europa afhankelijk van de zeer vervuilende bruinkool. Ongeveer een kwart van de totale Duitse elektriciteitsproductie is afkomstig van bruinkoolcentrales.