Ian Buruma weg als hoofdredacteur bij The New York Review of Books

#MeToo lijkt ook indirect abrupt carrières te kunnen breken. De Brits-Nederlandse schrijver Ian Buruma is na een jaar alweer vertrokken als hoofdredacteur bij The New York Review of Books (NYRB).

Of Buruma is opgestapt of ontslagen, en met welke aanleiding, was woensdagavond nog onduidelijk. Maar afgelopen vrijdag publiceerde NYRB online een essay van de Canadese radiomaker Jian Ghomeshi, die in 2014 in ongenade viel toen zeker twintig vrouwen hem beschuldigden van seksueel geweld. Vrijpartijen met Ghomeshi waren uitgelopen op mishandelingen, waarbij de vrouwen waren geslagen, gebeten en tegen het hoofd gestompt.

In het stuk, getiteld „Reflecties van een hashtag” beschrijft Ghomeshi zijn status als „sociale gifstof”. Hij ziet zich als een slachtoffer van „massabeschaming” , die „genoeg vernedering voor een heel leven heeft ondergaan”.

Ghomeshi werd in 2016 vrijgesproken van vier aanklachten van seksueel geweld en een voor het „breken van verzet door het dichtknijpen van de keel”, gebaseerd op getuigenissen van drie vrouwen. Ook trof hij met een vrouw een schikking, waarbij hij excuses aanbood en die voorkwam dat er nog een aanklacht bijkwam.

Het stuk verschijnt pas in oktober op papier, in een drieluik dat op de voorpagina wordt aangekondigd als ‘The Fall of Men’. Maar de online publicatie vrijdag leidde meteen tot ophef op sociale media. Ghomeshi bagatelliseert volgens zijn critici het gebeurde door te schrijven dat „verscheidene” vrouwen hem aanklaagden, en door de excuses die hij moest aanbieden voor de schikking ongenoemd te laten. Zijn zelfbeklag zou opnieuw kwetsend zijn voor zijn slachtoffers.

Gedrag van mannen

Hierop verdedigde Buruma zijn keuze in een interview met het online tijdschrift Slate. Hij zei daarin dat hij voor het drieluik van artikelen over „slecht gedrag van mannen” geïnteresseerd was geweest in het perspectief van de beschuldigde, door publieke veroordeling vernederde man. Buruma benadrukte dat Ghomeshi is vrijgesproken. Over de aanklachten zegt hij: „Ik ben niet degene die het vonnis velt over goed en kwaad van elke aanklacht. Hoe kan ik dat zijn? Ik weet alleen dat hij is vrijgesproken in een rechtbank en dat er geen bewijs is dat hij een misdaad beging.”

Het stuk vestigt volgens Buruma de aandacht op het feit dat de maatschappij niet weet hoe om te gaan met mannen die seksueel wangedrag vertonen dat niet strafbaar is.

Buruma zet evenwel ook vraagtekens bij de aanklachten: „De exacte aard van zijn gedrag – hoeveel toestemming erbij kwam kijken – ik heb geen idee en het is ook eigenlijk mijn zorg niet.”

Hij zegt in het interview dat bij de discussie op de redactie over het essay van Ghomeshi niet de seksen maar de generaties van mening verschilden. Hij suggereert dat jonge mensen minder oog hebben voor de ambiguïteit van seksueel gedrag.

De 66-jarige Ian Buruma, een Nederlander met een Britse moeder die al sinds 1975 in het buitenland verblijft en sinds 2005 in New York woont, trad vorig jaar aan als opvolger van de overleden legendarische oprichter en langjarig hoofdredacteur van het blad, Robert Silvers.

