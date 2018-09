Glennis Grace maakt er een prachtig slotstuk van bij America’s Got Talent

Met een heel eigen versie van het liedje ‘Run’ van Snow Patrol heeft de Amsterdamse Glennis Grace haar avontuur bij America’s Got Talent afgesloten. Ze kreeg in de finale van de populaire Amerikaanse talentenshow opnieuw een staande ovatie, al lukte dat de andere acts ook.

Grace zong de afgelopen shows vaak liedjes waarbij ze al na een paar seconden veel toeters en bellen uit de kast moest halen. Dit lied had een rustigere opbouw. Haar stem begon kalm en zelfverzekerd. Bij haar eerste keer „light up” leek het alsof ze een deurtje openzette in haar keel, haar klank werd open en licht, wat prachtig samenviel met de tekst.

Grace had zichtbaar plezier, maakte contact met de camera en het publiek. De fonkel in haar ogen paste in het decor van lichtgevende witte waterdruppels. Terwijl ze zong voelde je dat ze het verhaal van het lied wilde vertellen. Dat gaf de performance meer diepgang.

Een verschil met vorige week in de halve finale waar ze soms wat ‘gemaakt’ overkwam. Verschil was ook dat ze dinsdagnacht bijna haar hele performance staand op dezelfde plek deed. Ze vertelde het verhaal met haar stem, ogen en handen. Vorige week deed Grace wat pasjes. De vorm ging toen ten koste van de zeggingskracht van haar act.

Foutje

Halverwege haar lied kreeg ze gisteren ondersteuning van een aanzwellend koor. Dat gaf het optreden het gevoel mee van een slotstuk van een groots avontuur, wat de hele talentenshow in Amerika voor Grace ook was. Op het hoogtepunt maakte de zangeres wel een foutje, ze raakte de tekst kwijt, haspelde wat maar herstelde zich en eindige met een lange uithaal, waarmee ze haar visitekaartje nog een keer afgaf.

De jury was opnieuw lovend. Simon Cowell: „Dat was sensationeel. Ik weet dat ze een musicalversie maken van ‘The Greatest Showman’, als ik de producer zou zijn, zou ik je meteen strikken. Ik kan eigenlijk ook niet geloven dat ik voor deze avond word betaald.” Jurylid Howie Mandel leek te refereren aan het filmpje van Arjen Lubach van afgelopen zondag. „Ik weet dat je een carrière hebt in je eigen land, dit podium geeft je een carrière voor de wereld.” Mel B. zei dat Grace een fantastische stem heeft. „Met geweldig vibrato. Maar je had me vorige week meer. Ik vind het mooi als je soul eruit komt.”

Beste zangeres

Grace is zonder twijfel de beste zangeres van het programma. Misschien had ze beter mee kunnen doen met de Amerikaanse versie van The Voice, waar de nadruk ligt op de stem en minder op het verhaal van de artiest. Hoe verdrietig sommige levensverhalen bij America’s Got Talent ook zijn, soms werd het uitmelken daarvan bijna lachwekkend.

Dat ook de jury niet alleen bezig is met de performance werd aan het einde van de show duidelijk. Een zichtbaar geëmotioneerde Simon Cowell zei over Michael Ketterer, de laatste artiest: „Ik zou zo graag de één miljoen aan jouw familie willen geven.” Ketterer werkt als kinderverpleegkundige en heeft volgens Amerikaanse media vijf kinderen geadopteerd onder wie een jongen met hersenletsel.

Een andere grote kanshebber voor de titel is het jonge talent Courtney Hadwin. De 14-jarige ondergaat een transformatie op het podium. In interviews is ze heel verlegen, op het podium verandert ze in een muzikaal beest.

Woensdagnacht wordt de uitslag bekendgemaakt. De winnaar van America’s Got Talent krijgt een miljoen dollar, een platencontract en een optreden in Las Vegas.