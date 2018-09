Filmmaakster Marceline Loridan-Ivens (90) overleden

De Franse filmmaker en schrijver Marceline Loridan-Ivens, weduwe van de bekende Nederlandse cineast Joris Ivens, is dinsdag op 90-jarige leeftijd overleden in Parijs. Dat heeft de familieadvocaat bevestigd tegenover persbureau AFP.

Lees dit NRC-interview met Loridan-Ivens uit 2016: De eenzaamheid van de Joden in Frankrijk is enorm

Loridan-Ivens werd geboren in 1928 in Épinal, in het noordwesten in Frankrijk. De carrière van de Française was getekend door het feit dat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog als 15-jarige gedeporteerd werd naar het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. Haar vader overleefde het niet. Op basis van haar ervaringen in Auschwitz maakte ze in 2003 de autobiografische film La Petite Prairie aux bouleaux.

In het kamp leerde ze de inmiddels overleden Simone Veil kennen, de politicus die in de jaren negentig minister van Gezondheidszorg was. “Die verschrikkelijk moeilijke periode maakte hen onafscheidbare vrienden”, reageerde zoon Jean Veil en tevens advocaat van Loridan-Ivens’ familie.

Antisemitisme

Loridan-Ivens trouwde in 1963 met de Joods-Nederlandse filmmaker Joris Ivens. Ze zouden maakten meerdere producties , zoals Comment Yukong déplaça les montagnes (1976) over Mao’s culturele revolutie. Maar als succesvolle filmmaker wilde ze bovenal het voortdurende antisemitisme in de wereld onder de aandacht brengen. In een interview met NRC concludeerde Loridan-Ivens in 2016 over haar achtergrond en de relatie met haar vader: