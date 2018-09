Ellie Lust ruilt politie definitief in voor tv-carrière

Politievrouw Ellie Lust, bekend van onder meer Wie is de Mol? en items bij Opsporing Verzocht, is gestopt als woordvoerder van de politie in Amsterdam. Ze gaat zich volledig richten op haar tv-carrière, zegt Lust in een interview met Het Parool. De politie bevestigt haar vertrek.

De 52-jarige Lust, naast ‘s lands bekendste politiewoordvoerder ook een boegbeeld voor de homo-gemeenschap, stapt niet vrijwillig op. Ze zou door de korpsleiding voor het blok zijn gezet en moest kiezen tussen haar televisiecarrière en haar werk bij de politie. “Ik dacht: het kan toch niet waar zijn, mijn pistool inleveren en mijn legitimatie en mijn uniform? Ik zag het mezelf niet doen. Want ik bén toch van de politie? Ik wil niet zielig doen, maar ik wil wel eerlijk zeggen hoe het is gegaan. Het heeft me zo ontzettend veel pijn gedaan”, aldus Lust tegen de Amsterdamse krant.

Als ze voor de politie zou hebben gekozen, had ze geen woordvoerder meer kunnen zijn, zegt ze. “Ik ben een integer mens en ik voel me niet integer behandeld. Ik kon al niet meer blijven.”

Roze in Blauw

Haar televisiewerk zat de korpsleiding al langer niet lekker, zei Lust in april al bij Pauw. Toen al gaf ze aan dat ze misschien moest gaan kiezen. In 2016 nam Lust deel aan Wie is de Mol?, waarna zij haar eigen programma kreeg, Ellie op Patrouille. Hierbij werd zij gefilmd terwijl zij in verschillende landen meeliep met de lokale politie.

Lust begon in 1987 bij de Amsterdamse politie en ging in 2007 als woordvoerder aan de slag. Daarvoor werkte ze onder meer als wijkagent. Ze hielp met de oprichting van Roze in Blauw, het politienetwerk dat bestaat uit lhbt’ers binnen de politie, en zich bezighoudt met de bestrijding van anti-homogeweld en de ondersteuning van slachtoffers.