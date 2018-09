Door stakingen morgen geen post in deel van Nederland

Vakbond FNV heeft voor donderdag een 24-uursstaking bij PostNL aangekondigd. Dit zal volgens de vakbond de postbezorging in delen van het land ontregelen. Rouwkaarten, medische post en pakketjes worden donderdag wel gewoon bezorgd.

Het gaat om ten minste driehonderd stakers in Den Bosch, Amsterdam en Arnhem, aldus een FNV-woordvoerder woensdagmiddag. In deze plaatsen komen de PostNL-werknemers samen op distributie- en sorteercentra, waar het werk wordt neergelegd. Met name in en rondom die steden wordt de bezorging zodoende ontregeld. Maar volgens de vakbond doen PostNL-medewerkers in het hele land mee; de staking zal daardoor ook in andere regio’s gevolgen hebben.

Combibundel

Voorbereiders en postbezorgers protesteren naar eigen zeggen tegen de angstcultuur, reorganisatiedrift en de toenemende werkdruk bij PostNL. Ze voeren bovendien actie tegen de invoering van de zogenoemde combibundel, een maatregel waardoor postbezorgers zelf op straat de post moeten sorteren. Volgens de bond leidt dit tot een toename van werkdruk en fysieke klachten bij werknemers.

Volgens een woordvoerder van PostNL is de impact van de staking nog niet duidelijk. “We zullen alles op alles zetten om de gevolgen voor onze klanten zo klein mogelijk te houden,” aldus de woordvoerder. Het postbedrijf herkent zich “totaal niet” in het beeld van een angstcultuur, dat volgens de FNV onder andere komt doordat het management werknemers onder druk zet om werk op zich te nemen op ongunstige tijden. Een PostNL-woordvoerder herkent de klachten over de werkdruk wel, maar stelt dat het “door alle lagen van het bedrijf zo is”.

Banen op de tocht

De afgelopen tijd waren er al meerdere korte stakingen bij PostNL. Eerder stuurde FNV zonder resultaat een ultimatum aan PostNL tegen de invoering van de combibundel. De vakbond vreest dat dit ruim vijfhonderd banen gaat kosten. Volgens PostNL gaat het echter om 190 voltijdbanen die verloren gaan aan voorbereiderswerk. Daartegenover staat volgens de woordvoerder dat er ook weer 115 voltijdbanen bijkomen in de bezorging.

Omdat dit banen zijn met andere werktijden, is het volgens de FNV dan ook niet zo dat mensen die hun baan verliezen als voorbereider zomaar bezorger kunnen worden. Ook overlegt het postbedrijf volgens de bond niet goed met het personeel over hervormingen.