Debat over de plannen van een eenzaam kabinet

Goedemorgen! Het is dag één van het debat over het voorgenomen kabinetsbeleid. Traditioneel wordt nu de aandacht getrokken met plannetjes. En van wie kwam wat in de Troonrede?

ZUINIG ONTVANGST: Ondanks de blijde boodschappen in de Miljoenennota en Troonrede over de economische wind mee, zijn de reacties zuinig. Gisteren bleek uit een peiling van onderzoeksbureau Ipsos dat een meerderheid van de Nederlanders geen vertrouwen heeft in de regering. Dat komt volgens de onderzoekers door intern gedonder binnen de VVD en D66, door achterblijvende lonen en het afschaffen van de dividendbelasting. Ook de Raad van State sloot dinsdag aan in de lange rij ongelukkigen met de D-maatregel.

ZUINIG ONTVANGST II: Het geeft de indruk van een eenzaam kabinet, dat druk is met zichzelf en het volk niet goed meekrijgt. Bij Nieuwsuur gisteravond bedienden de vicepremiers zich van lege kantoortaal. Kajsa Ollongren wil de “handen ineenslaan”, Carola Schouten heeft een “stip op de horizon gezet” en Hugo de Jonge gaat een “oplossing bedenken voor de problemen die mensen ervaren”. Vandaag staat – vanaf 10.30 tot 20.00 uur – het eerste deel van de Algemene Politieke Beschouwingen gepland. Er zal ongetwijfeld lang worden gesproken over de dividendbelasting. NRC gaat uitspraken factchecken in een liveblog.

ANNOTATIES: We voorzagen de Troonrede van annotaties. In dit zinnetje “het gaat in het leven niet alleen om boekhouden, iedereen moet er voor elkaar zijn”, hoorden we het CDA en de ChristenUnie terug. De warme woorden voor de cultuursector kwamen vermoedelijk van D66. En met het noemen van de fiscale maatregelen, inclusief het D-woord, werd de VVD bediend. De toon voor het debat vandaag is ermee gezet.

BALANS: Aangezien de inhoud van de Miljoenennota sinds vrijdag al op straat lag, is nu vooral de kritiek van adviseurs interessant. Het Centraal Planbureau waarschuwt in de Macro Economische Verkenning dat Nederland kwetsbaar is voor een ‘tik van buitenaf’, zoals een Italiaanse crisis. Piet Hein Donner deelde in zijn laatste advies namens de Raad van State deze conclusie en voegde er een negatief waardeoordeel aan toe. Minister van Financiën Wopke Hoekstra lijkt incidentele meevallers (zoals prijzen voor geneesmiddelen) te gebruiken voor uitgaven die structureel zijn. De CDA’er verdedigde zich door te stellen dat veel van die meevallers juist wel structureel zijn. Volgens hem is het allemaal “in balans”.

PLANNETJES: Traditioneel worden er plannen gelanceerd aan de vooravond van de Algemene Politieke Beschouwingen. De Volkskrant meldt op basis van ingewijden dat de regeringscoalitie bereid is om nog één keer de publieke omroep te hulp te schieten met 40 miljoen euro, áls men het eens wordt over ingrijpende hervormingen. De VVD kwam ook met een plan: de criminaliteit in probleemwijken dubbel zo hard straffen. Het AD meldt dat de partij ouders in die probleemwijken wil verplichten om kinderen naar de opvang te sturen, zodat ze de Nederlandse taal en cultuur leren.

QUOTE VAN DE DAG:

“Het woord armoede komt in de Troonrede welgeteld één keer voor.”

De enige keer dat armoede werd genoemd in de Troonrede, ging het om Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Onze nieuwe columnist Lotfi El Hamidi bezocht Voedselbank Haaglanden in een column over de andere kant van de economische medaille.