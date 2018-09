Cultuur op Prinsjesdag: tien miljoen euro extra voor talent

Het kabinet trekt volgend jaar tien miljoen euro extra uit voor vernieuwing en talentontwikkeling in de cultuur. Dat doet het via de bestaande cultuurfondsen. Voor het stimuleren van ondernemerschap en het verbeteren van de arbeidsmarkt in de cultuursector heeft het kabinet in 2019 bijna vier miljoen euro beschikbaar. Dat staat in de dinsdag op Prinsjesdag gepresenteerde rijksbegroting.

Dat er 50 miljoen euro extra voor cultuur en 325 miljoen voor erfgoed bij komt in 2019 was al aangekondigd in het regeerakkoord van oktober 2017. Van dat extra geld voor cultuur had 25 miljoen euro al een bestemming (onder andere cultuureducatie, schoolbezoek aan musea, muziekonderwijs). De overige 25 miljoen is nu verdeeld. Behalve het geld voor talent en ondernemerschap komt er 2,8 miljoen cultuurparticipatie, 1 miljoen voor betere bereikbaarheid van bibliotheken in de regio en 0,9 miljoen voor filmeducatie.

Metropole orkest

In de begroting is ook 0,75 miljoen euro opgenomen voor het Metropole Orkest. De gemeente Hilversum vult dat bedrag uit de rijksbegroting aan met een kwart miljoen. In eerdere kabinetsperiodes is de subsidie voor het Metropole Orkest verlaagd, waardoor de ruim vijftig musici parttime moesten gaan werken. Het orkest stuurde in mei dit jaar een brandbrief naar de gemeente en minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur, D66).

Voor kunst, cultuur en erfgoed is voor 2019 in totaal bijna 968 miljoen euro begroot, op een totale begroting van 295 miljard euro aan uitgaven. Vanaf 2020 is de bedoeling dat daar nog 30 miljoen bijkomt.

Vanuit de cultuursector is overwegend positief gereageerd. Wel vreest belangenbehartiger Kunsten92 de BTW-verhoging van 6 naar 9 procent, dat zou kunst en cultuur minder toegankelijk maken.