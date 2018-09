Algemeen directeur Wildlands Emmen vertrekt

De algemeen directeur van Wildlands Adventure Zoo Emmen, Frankwin van Beers, vertrekt. Van Beers heeft de positie bijna negen jaar bekleed en leidde de verhuizing van Dierenpark Emmen. Nu is het tijd voor “een nieuwe leiding”, zo maakt het pretpark bekend in een persbericht.

Van Beers treedt per direct uit zijn functie en een interim-directeur neemt de positie voorlopig waar. Volgens het bericht zal hij voorlopig nog “beschikbaar zijn voor het overdragen van kennis en dossiers aan de nieuwe leiding”. Van Beers is erin geslaagd de verhuizing en nieuwe inrichting “binnen tijd en binnen budget” te bereiken. Van Beers was van 1998 tot 2009 algemeen directeur bij Dolfinarium.

Tegenvallende bezoekersaantallen

Wildlands, dat in 2016 open ging, heeft te maken met tegenvallende bezoekerscijfers. Het eerste jaar trok het park nog 1,4 miljoen mensen, meldt RTV Drenthe. Vorig jaar zakte dit naar 1.050.000 bezoekers. Datzelfde jaar leed de dierentuin 1,8 miljoen euro verlies. Dit jaar zou het attractierijke dierenpark de één miljoen klanten niet gaan halen.

De gemeente Emmen heeft zo’n zestig miljoen euro geïnvesteerd in de transitie van Dierenpark Emmen naar Wildlife. In een reactie zegt wethouder Jisse Otten (Wakker Emmen) dat de gemeente de ontwikkelingen “strak monitort”. Wildlands is een zelfstandig bedrijf, dus de gemeente heeft geen aandeel in het besluit tot vertrek, maar heeft “wel begrip” voor de keuze: “We hebben een hele verplaatsing gehad. En daar heeft hij een goede prestatie geleverd. Maar een aantal dingen valt tegen, ook de bezoekersaantallen. Dan ga je toch een nieuwe fase in.” Eind dit jaar presenteert het dierenpark een nieuw bedrijfsplan.