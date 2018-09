Ajax zet AEK Athene na rust opzij

Ajax is de groepsfase van de Champions League begonnen met een overtuigende zege op AEK Athene. Onder aanvoering van een sterk spelende Nicolás Tagliafico nam de club uit Amsterdam na rust afstand van de Griekse tegenstander (3-0). De Argentijn nam twee treffers voor zijn rekening, het andere doelpunt werd gemaakt door invaller Donny van de Beek.

De laatste treffer van Tagliafico was van grote schoonheid, ook al leek hij eerder een voorzet te willen geven dan op goal te schieten. Vanaf de rand van de zestien schoot hij een fraaie boogbal over de verbouwereerde doelman Vassilis Barkas.

Veel ruimte na openingsgoal

Trainer Erik ten Hag kon niet beschikken over aanvoerder Matthijs de Ligt. Hij zat geblesseerd op de tribune. Daardoor werd de creatieve middenvelder Frenkie de Jong weer teruggeplaatst naar het hart van de verdediging. Opvallend was dat niet Van Beek aan de aftrap verscheen, maar Carel Eiting. In de eerste helft waren de intenties van Ajax duidelijk: aanvallen en AEK Athene onder druk zetten. Toch leverde dat niet al te grote kansen op. Vooral aanvaller David Neres had het moeilijk.

Twee minuten na rust had Neres wel de voorzet in huis om Tagliafico vrij te zetten voor doelman Barkas. De verdediger bleef kalm en schoot knap binnen. Na het doelpunt kreeg Ajax meer ruimte en daar profiteerde Van de Beek van. Hij kwam in het veld voor de geblesseerde Huntelaar en scoorde gelijk na een mooie combinatie, maar hij deed dat vanuit buitenspelpositie.

Een kwartier voor tijd was het wel raak. Aanvoerder Dusan Tadic zette vanaf de achterlijn hard voor, waarna de middenvelder - overduidelijk ontevreden met zijn invallersrol - snoeihard raak schoot in het dak van het goal. Het feest in de Johan Cruijff Arena kon beginnen. En met de rentree van de lang geblesseerde Kasper Dolberg, zijn laatste wedstrijd was op 6 mei, was er ook hoop voor het vervolg in de Champions League.