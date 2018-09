Waar is China’s grootste filmster gebleven?

Waar vierde China’s bekendste filmster, Fan Bingbing, zondag haar 37ste verjaardag? Onder huisarrest? In een heropvoedingskamp? Op een onderduikadres in Hollywood?

Fans account op Weibo, de sociale site waar zij bijna 63 miljoen volgers heeft, zwijgt al sinds 23 juli. Ze werd voor het laatst in het openbaar gezien bij een bezoek aan een kinderziekenhuis op 1 juli. Daarna niets: geen rode loper, glamourparty, interview. In het Westen denk je dan aan een ontwenningskliniek, hier is iets anders aan de hand. Zo werd Fan Bingbing onlangs laatste, met nul punten, op een staatslijst die sterren rangschikt naar sociale voorbeeldfunctie.

Wat is haar zonde? Eind mei toonde tv-persoonlijkheid Cui Yongyuan een zogeheten ‘yin-yangcontract’ dat Fan tekende voor vier dagen werk aan komedie Cell Phone 2. Naast diva-eisen (twee limousines standby) bleek zij voor de belastingen 10 miljoen yuan (1,2 miljoen euro) te verdienen, maar volgens een tweede contract 50 miljoen yuan (6,2 miljoen euro). Die onthulling had een persoonlijk randje. Cui was hoogst ongelukkig met een vervolg op Cell Phone uit 2003. Die hitkomedie van Fan over een gevierd talkshowhost die struikelt over overspel en indiscreet gebruik van zijn mobiele telefoon, ging namelijk over hem.

‘Geldaanbidding’

Cui moest aanvankelijk door het stof, en de kwestie ging viraal. De belastingdienst kreeg opdracht de Chinese showbizz door te spitten op dubbele contracten, met name Fans filmbedrijf. Dat was al in zwaar weer geraakt door uitstel van de dure tv-serie The Legend of Ba Qing: tegenspeler Gavin Gao zit in Australië vast op verdenking van verkrachting.

Fan lijkt nu slachtoffer te worden van een campagne voor morele herbewapening. De Chinese showbizz zou ‘negatieve sociale waarden’ zoals ‘geldaanbidding’ uitdragen, en exorbitante salarissen weerspiegelen dat. Buiten de grenzen belichaamt Fan al wat langer de leegte achter de Chinese filmpretenties. China hoopt dat zijn droomfabriek mondiaal ooit Hollywoods ‘soft power’ naar de kroon kan steken. Maar tot dusver falen Chinese ‘blockbusters’ elders jammerlijk, ook met sterren als Matt Damon of Christian Bale.

Fan stelt buiten China evenmin veel voor. Ze is vaste prik op lijstjes van mooiste, beste geklede, best betaalde en (dus) invloedrijkste mensen omdat ze ‘Big in China’ is. Hollywood gunde haar mini-rollen in superheldenfilms (‘Iron Man 3’ en ‘X-Men: Days of Future Past’) om Chinees publiek te trekken. Op rode lopers staat ze als elegante reclamezuil voor Louis Vuitton, Guerlain, Chopard of De Beers voor blingbling.

Het zwijgen rond Fan suggereert bureaucratische twijfel. Een staatswebsite liet weten, na geruchten dat ze naar de VS was gevlucht, dat ze „onder controle is”, maar zette dat bericht snel offline. Fans tuttigheid – ze praat liefst over make-up, kapsels of de verzorging van haar fameuze porseleinen huid – maakt een showproces vermoedelijk tot een zielige vertoning. Maar stilte voedt nieuwsgierigheid. Misschien kan China haar maar beter vergeven en vergeten.