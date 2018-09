Volg hier het nieuws over Prinsjesdag 2018

Genodigden arriveren in de Ridderzaal De genodigden komen inmiddels de Ridderzaal binnen, waar de koning iets na 13.15 uur de Troonrede zal uitspreken. Om 12.45 uur moeten ze allemaal binnen zijn. Onder de genodigden zijn uiteraard de leden van de regering en de Eerste en Tweede Kamer, maar daarnaast ook onder meer leden van de Raad van State, hoge ambtenaren, de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland en de burgemeester van Den Haag. Ondertussen in de Ridderzaal: LamyaeA Lamyae Aharouay Niets is de heren en dames Kamerleden vreemd. Ook niet toeristische groepsfoto’s en selfies maken voor de troon. https://t.co/DDgmQgGHbU 18 september 2018 @ 10:27 Volgen Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ChristenUnie) en zijn partner bij de Ridderzaal. Foto Piroschka van de Wouw/ANP Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport, VVD) en zijn partner. Foto Piroschka van de Wouw/ANP Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) en zijn partner begroeten schoolkinderen die langs de route staan. Foto Bart Maat/ANP Minister Kasja Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, VVD) met haar partner op het Binnenhof. Foto Patrick van Katwijk/ANP Minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) en staatssecretaris Barbara Visser (ook Defensie, VVD). Foto Piroschka van de Wouw/ANP Minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) en zijn partner arriveren bij de Ridderzaal. Foto Piroschka van de Wouw/ANP

Waarom ook alweer de Glazen Koets? Over ongeveer een uur arriveren koning Willem-Alexander en koningin Máxima in de Glazen Koets bij het Binnenhof. Voor het derde jaar op rij gaan ze niet met de traditionele Gouden Koets, omdat die gerestaureerd wordt. Daarna zou de koets weer "tientallen jaren" moeten kunnen meerijden in de Koninklijke Stoet op Prinsjesdag. Op het Binnenhof staat de erewacht ondertussen al gereed, zag verslaggever Lamyae Aharouay die voor NRC straks in de Ridderzaal zit: LamyaeA Lamyae Aharouay De erewacht waarlangs genodigden lopen (behalve de pers, die moet via een zij-ingang) https://t.co/B0kIfcpCB2 18 september 2018 @ 10:06 Volgen

Premier Rutte laat zich vast even zien Ook premier Mark Rutte (VVD) heeft zich vanochtend al even laten zien. Het is zoals gezegd de eerste begroting van zijn derde kabinet. Eind augustus waren ze klaar met de onderhandelingen, inclusief de meest omstreden maatregel uit het regeerakkoord: de afschaffing van de dividendbelasting per 2020. Premier Mark Rutte werd vanochtend telefonerend gezien op het Buitenhof. Foto Jerry Lampen/ANP

Voorbereidingen voor Prinsjesdag Een veegmachine aan het werk op het plein voor paleis Noordeinde. Foto Sem van der Wal/ANP In de Haagse binnenstad zijn stevige hekken vanwege de veiligheid. Een groot deel van de binnenstad is voor en tijdens de rijtoer afgesloten voor verkeer. Foto Sem van der Wal/ANP Bij de toegang tot het Binnenhof wordt gecontroleerd. Foto Sem van der Wal/ANP Een dag vóór Prinsjesdag wordt traditiegetrouw op het Scheveningse strand geoefend voor de rijtoer. Foto Lex van Lieshout/EPA

Eerste bezoekers bij Paleis Noordeinde Om half negen stond voor Paleis Noordeinde al een kleine menigte. Shirley Gevelhof (52) en Miyol Holscher (50) uit Wateringseveld hadden eerst "een bakkie" gedaan voor ze zich opstelden bij de dranghekken. Naast oranjefans als Johan Vlemmix valt op dat Gevelhof en Holscher géén oranje dragen. Maar fans van de koninklijke familie zijn de twee cateraars wel. Vorig jaar stonden ze ook voor het paleis. "Ik heb hele mooie foto’s genomen van toen de koets draaide", zegt Gevelhof. Wel in het oranje zijn twee Amerikanen: Gina Januzzi (24) uit Birmingham, Alabama, en Kelsey Williams (23) uit Cleveland, Ohio. Ze zijn leraren en een paar maanden in Nederland. Hellen van der Sanden (52) uit Hilversum nam hen mee voor een dagje monarchie. "Ik scheel tien maanden met de koning en was vroeger een beetje verliefd op hem”, zegt zij. "Ik maakte plakboeken." In het echt heeft ze hem nooit gezien, het wordt nu de eerste keer. titia_k Titia Ketelaar https://t.co/AI4qE9CHdp Shirley Gevelhof (l) en Miyol Holscher dragen geen oranje, maar zijn wel fans: ze weten hoeveel kleinkinderen Beatrix heeft #Prinsjesdag 18 september 2018 @ 07:20 Volgen