Het is vrijdagavond. We kijken televisie. Er is reclame. Je ziet een man en een vrouw samen soep eten. Mijn moeder zegt: „Die man is slecht gecast, met zo’n vrouw zou je nooit zo’n trui dragen.”

