TomTom verliest kwart aan beurswaarde

TomTom heeft dinsdag zijn grootste koersval in een dag meegemaakt sinds 2011. De oorzaak van de drastische daling is de mededeling van Renault, Nissan en Mitsubishi dat Google de navigatiesystemen en entertainment van hun auto’s gaat verzorgen.

Dat is slecht nieuws voor de bouwer van navigatiekastjes, vinden beleggers. De autobouwers zijn een belangrijke klant van TomTom. Het is alleen niet direct duidelijk wat de aankondiging van de drie fabrikanten betekent voor hun samenwerkingsverband met de Nederlandse kaartenmaker. Aan ANP laat TomTom weten dat er niks aan die relatie is veranderd. Het bedrijf was dinsdag niet direct bereikbaar voor commentaar.

Toen de AEX dinsdagochtend opende koerste TomTom op 8,51 euro per aandeel. Tegen 14.30 uur was dat teruggezakt naar 6,21 euro. In de namiddag trok de koers weer voorzichtig aan.

Automotive

Beleggers zijn bezorgd omdat de ‘automotivetak’ van TomTom - waar de ingebouwde navigatiesystemen in auto’s onder vallen, die Google nu dus bij Renault en consorten gaat verzorgen - een van de meest veelbelovende is. Die afdeling levert navigatietechnologie aan de auto-industrie.

TomTom werd bekend met de navigatiesystemen die autobezitters aan hun voorruit bevestigden. Maar de inkomsten uit die afdeling (de consumententak) namen de laatste jaren drastisch af: tegenwoordig kan iedereen met zijn iPhone de weg vinden.

Op automotivegebied had TomTom tot nu toe vooral het van Nokia afgesplitste Here als serieuze concurrent. Nu komt daar Google bij, niet de minste. “Dit is echt een klap, een doodsteek voor TomTom”, zei analist Jos Versteeg van InsingerGilissen tegen ANP.