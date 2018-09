The Marvelous Mrs. Maisel in de prijzen bij Emmy Awards

De komedieserie The Marvelous Mrs. Maisel is maandagavond, lokale tijd, flink in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het programma won de prijs voor beste komedieserie, beste actrice (Rachel Brosnahan), beste vrouwelijke bijrol (Alex Borstein), beste script én beste regie. The Marvelous Mrs. Maisel gaat over een huisvrouw in de jaren vijftig die besluit te gaan werken als stand-up comedian.

Ook de geroemde HBO-serie Game of Thrones mocht een prestigieuze prijs mee naar huis nemen. Het programma won de prijs voor beste dramaserie. In 2015 en 2016 won de serie van George R.R. Martin ook al deze belangrijke Emmy-award. Vorig jaar won The Handmaid’s Tale. De Amerikaanse Emmy Awards zijn de belangrijkste prijzen op televisiegebied.

Streamingdiensten

Vrijwel alle belangrijke Emmy-awards gingen maandagavond naar programma’s die uitgezonden worden door streamingdiensten. Vooral HBO en Netflix vielen in de prijzen: beide platforms gingen naar huis met 23 awards. Het was de eerste keer dat Netflix vaker was genomineerd dan zijn concurrent: Netflix had 112 keer de kans om te winnen, HBO 108.

Het komedieprogramma Saturday Night Live was het enige traditionele televisie-programma dat maandag een belangrijke Emmy won. Het programma, onder meer bekend van Alec Baldwin’s parodie van president Donald Trump, ging ervandoor met de prijs voor beste Sketch-programma.