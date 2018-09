Steve McQueen gaat iedere 7-jarige in Londen fotograferen

Alle Londense kinderen in het derde jaar van de basisschool op de foto zetten, dat is het ambitieuze doel van het Tate Year 3 Project. In samenwerking met het Britse Tate Museum laat filmmaker en beeldend kunstenaar Steve McQueen klassenfoto’s maken op de 2.410 scholen in de Britse hoofdstad. Samen vormen die als traditionele klassefoto’s genomen groepsportretten een kunstwerk dat vanaf november 2019 te zien is in de Duveen Galleries in Tate Britain. Scholen moeten zich wel zelf aanmelden via de website van Tate Year 3 Project. Dinsdag, op de eerste dag van het project, waren dat 120 scholen.

Voor het project neemt Tate een team van zes fotografen voltijd in dienst. Van 2018 tot 2019 reist dat team langs de Londense scholen om de foto’s te nemen.

Steve McQueen in het Tate Britain in Londen. Foto Neil Hall / EPA

„Het wordt een collectief portret van de toekomst van Londen”, zegt Tatedirecteur Maria Balshaw tegen The Art Newspaper. Volgens McQueen is er „de urgentie om te reflecteren op wie we zijn en waar we vandaan komen”. Het derde jaar, gemiddelde leeftijd tussen de zeven en acht jaar, is een belangrijk moment in het leven van een kind, licht McQueen (Londen, 1969) toe op de website van het project. „Het is het moment dat je je omgeving leert begrijpen. Het is een kantelpunt, het moment waarop je, mogelijk, gender, ras en klasse begint te begrijpen.”

Steve McQueen won een Oscar als regisseur van 12 Years a Slave uit 2013 en won voor zijn beeldende kunst in 1999 de prestigieuze Britse Turner Prize. Eind dit jaar verschijnt de door hem geregisseerde thrillerfilm Widows.