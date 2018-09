Producent Sesamstraat: Bert en Ernie zijn geen stel

De beroemde Sesamstraatfiguren Bert en Ernie zijn toch geen stel. Dat schrijft de exploitant en producent Sesame Street dinsdagavond in een verklaring op Twitter. Eerder had scenarioschrijver Mark Salzman nog in een interview gezegd dat hij het duo altijd als homostel had gezien.

Maar, zo brengt Sesame Workshop daar nu tegenin, de twee zijn “goede vrienden”. De twee poppen, die in 1969 debuteerden op de Amerikaanse televisie, zijn gecreëerd om aan kleuters te laten zien dat “mensen hele goede vrienden kunnen zijn, hoeveel ze ook van elkaar verschillen”. De producent wijst erop dat de poppen weliswaar veel menselijke trekjes hebben, maar dat ze “toch echt geen seksuele oriëntatie hebben”.

Het veelbesproken interview met Salzman werd zondag gepubliceerd. Daarin stelt hij niet expliciet dat het Sesamstraat-duo homo is, maar zegt hij wel dat de twee in zijn hoofd “altijd een stel waren”. Voor Salzman kwam de inspiratie voor de twee uit zijn eigen relatie met zijn vriend Arnie: “In mijn hoofd waren ze geen stel. Ik had absoluut geen agenda, maar anders dan een stel kon ik ze voor mezelf niet plaatsen.”

‘Homofobie’

Op sociale media werd de onthulling van Salzman, die in de jaren tachtig jarenlang sketches over de twee voor Sesamstraat schreef, met gemengde gevoelens ontvangen. Zo zouden de kinderfiguren geen onderdeel moeten worden van het “identiteitsdebat” (identity wars) en zou het er niet toe doen of de twee hetero of homo zijn. Andere twitteraars wijzen er juist weer op dat een relatie tussen Bert en Ernie voor kinderen juist een goede manier is om op vanaf jongs af aan te leren dat homoseksualiteit heel gewoon is.

TheFrankOzJam Frank Oz It seems Mr. Mark Saltzman was asked if Bert & Ernie are gay. It’s fine that he feels they are. They’re not, of course. But why that question? Does it really matter? Why the need to define people as only gay? There’s much more to a human being than just straightness or gayness. 18 september 2018 @ 18:31 Volgen

Ook muppets Kermit (man) en Miss Piggy (vrouw) doken de afgelopen dagen in de discussie op. De twee komen net als Bert en Ernie in Sesamstraat voor en hebben in de serie een relatie. Dat Bert en Ernie dat niet zouden kunnen hebben, duidt volgens hen op homofobie. Die verdeeldheid ligt ten grondslag aan een veel bredere discussie over gender en identiteit die op allerlei niveaus binnen de Amerikaanse samenleving opspeelt. Veel consumenten pleiten voor meer diversiteit en representatie van LHBT-groepen in de media. Tegelijkertijd gaan er ook veel behoudende stemmen op.

‘Ze zijn beste vrienden’

In 2013 deed het Amerikaanse blad The New Yorker al een duit in het zakje door met een cover te suggereren dat Bert en Ernie misschien wel een stel waren. Op de voorpagina, ‘Momentje van geluk’ genoemd, lagen de twee destijds knuffelend tegen elkaar aan.

De vormgever die de cover ontwierp, Jack Hunter, zei daarover destijds: “Het is geweldig om te zien hoe de houding ten opzichte van homorechten zijn verbeterd. Dit moeten we vieren, ook voor onze kinderen”. Hunter doelde toen op het verruimen van het homohuwelijk, een besluit van het Hooggerechtshof. De exploitant kwam toen ook met een verklaring, die vrijwel identiek was aan die van dinsdagavond (“ze zijn beste vrienden”).

Toch doet een deel van de reacties online in ieder geval geloven dat, ondanks de uitspraken van Sesame Workshop, Bert en Ernie voor velen een voorbeeld van een gelukkig homostel blijven.