Op het Binnenhof heeft de stofzuiger geen gezicht

In de opsomming van essentiële bijzaken van Prinsjesdag kan de stofzuiger waarmee de rode loper voor de Ridderzaal minutieus wordt gezogen, niet ontbreken. Het ritueel (want wat kan er nou helemaal op die loper liggen: geen sigarettenpeuken, nauwelijks blaadjes want we hebben het hier over een binnenplaats) wordt ieder jaar vastgelegd door een fotograaf van persbureau ANP.

Op die foto’s is te zien dat de stofzuiger in 1981 nog een bezem was. Of wellicht werd eerst een bezem ingezet voor het grove werk en daarna alsnog een stofzuiger voor de precieze reiniging, dat vertelt het verhaal niet.

In de jaren daarna werd de loper gezogen met een zogenoemd ‘ketelstofzuigertje’ van Numatic. Deze ‘stofzuiger-met-het-gezichtje’ kreeg op het Binnenhof alleen nooit een gezicht. De ogen en de mond worden in de vorm van stickers meegeleverd (de stofzuigerslang vormt de neus). Nog niemand bij de onderhoudsdienst van het Binnenhof durfde het blijkbaar aan om ze op te plakken. En dat terwijl de lachende man op de foto uit 2014 er wel het type voor lijkt.

1981 Foto ANP 2008 Foto ANP 2014 Foto ANP 2016 Foto ANP In 2017 zagen we bij Paleis Noordeinde al een ruggedragen model. Foto ANP

Het stofzuigertje zou de HVR-180, de ‘Henry Basic’, kunnen zijn, in groen of blauw. Volgens de website zuigenmeteenglimlach.nl is „dit grappige stofzuigertje” niet te onderschatten en vooral geschikt voor mensen „die stofzuigen maar een vervelend klusje” vinden. De Henry is „onderhoudsarm” en heeft ondanks zijn formaat „een fatsoenlijke opslagcapaciteit”. De vraag is wel of ‘fatsoenlijk’ in dit verband betekent wat makelaars bedoelen als ze ‘knus’ zeggen: piepklein.

De stofzuiger op de foto’s kan overigens ook het iets grotere model zijn, de Charles. Die heeft als voordeel dat hij water kan opzuigen in een natte herfst.

Het Rijksvastgoedbedrijf beschikt ook over andere stofzuigers. Zeer geschikt voor buitenactiviteiten omdat de stofzuiger geen snoer heeft. Maar op het Binnenhof blijft alles nog even bij het oude. Tot het moment natuurlijk dat de handmatige stofzuigers definitief de concurrentieslag verliezen van robotstofzuigers die ook traptredes kunnen schoonmaken.