Na sterk begin wordt PSV weggespeeld door Barcelona

De eerste grote kansen waren voor PSV, maar het was uiteindelijk Lionel Messi die het vonnis velde. In Camp Nou won Barcelona dinsdagavond de eerste wedstrijd in de Champions League met 4-0 van de club uit Eindhoven.

Na een half uur spelen schoot Messi zeer strak een vrije trap in de kruising en in de tweede helft voltooide hij met twee treffers zijn hattrick. De vierde treffer kwam van de voet van Ousmane Dembélé. Barcelona eindigde de wedstrijd met tien man door een rode kaart van verdediger Samuel Umtiti. Hij kreeg twee keer geel.

Aanvallend strijdplan PSV

PSV-trainer Mark van Bommel, oud-speler van Barcelona, wilde niet alleen verdedigen tegen het sterrenteam van Barcelona. Zowel de aanvallend ingestelde middenvelder Perreiro als de drie aanvallers Steven Bergwijn, Luuk de Jong en Hirving Lozano stonden aan de aftrap. Het leverde na een paar minuten een grote kans op voor Perreiro, gevolgd door een vlijmscherpe counter met enorme mogelijkheid voor Bergwijn.

In het lang niet uitverkochte stadion was het de uitzonderlijke klasse van Messi die de doorslag gaf. Hij bracht zijn club op voorsprong nadat PSV-verdediger Nick Viergever een overtreding had gemaakt op Dembélé. Op de rand van de zestien schoot Messi schitterend raak. Ook in de tweede helft probeerde PSV het Barcelona nog lastig te maken, maar een kopbal van Lozano en een schot van Jorrit Hendrix miste precisie.

Een kwartier voor tijd draaide Dembélé knap weg bij Lozano en Hendrix en schoot vanaf buiten het strafschopgebied onberispelijk binnen. PSV gaf in de resterende minuten meer ruimte weg en daar profiteerde Messi dankbaar van. Door zijn drie doelpunten komt hij op 103 treffers in de Champions League en daarmee is hij trefzekerder dan alle PSV-spelers bij elkaar. De club uit Eindhoven scoorde in totaal 102 keer.