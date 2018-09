Moskou ontbiedt Nederlandse ambassadeur om spionagezaak

De aanhouding van twee Russische spionnen dit voorjaar in Den Haag krijgt nu ook diplomatieke consequenties. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dinsdag de diplomatieke vertegenwoordigers van Nederland en Zwitserland ontboden. Dat bevestigt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken na berichtgeving van het Russische staatspersbureau Sputnik.

Moskou reageert hiermee op de onthulling van NRC en de Zwitserse krant Tages-Anzeiger over de arrestatie van twee medewerkers van de Russische veiligheidsdienst GROe. De twee spionnen, die in Nederland werden opgepakt, waren van plan om in te breken op het computernetwerk van het Spiez-laboratorium. Dit laboratorium in de omgeving van Bern onderzocht zowel gifgasaanvallen van het Assad-regime in Syrië als de aanslag op de Russische dubbelspion Sergej Skripal in het Britse Salisbury.

Lees hier de onthulling van NRC en Tages-AnzeigerTwee Russische spionnen op weg naar Zwitsers gifgaslab gepakt in Den Haag

‘Schade aan diplomatieke relaties’

De Nederlandse ambassadeur Renée Jones-Bos werd ontboden op het Russische ministerie vanwege een “aanhoudende campagne waarin de spionnenkoorts wordt opgestookt”, schrijft Spuntnik. Berichtgeving over deze zaak kan volgens Moskou de relatie tussen Rusland en Nederland verder onder druk zetten. Het ministerie in Den Haag wil geen verdere uitleg geven. De woordvoerder liet weten dat “het kabinet geen mededelingen doet over vraagstukken waarin verwezen wordt naar vermeende operaties van de inlichtingendiensten”.

De Zwitserse ambassadeur Yves Rossier werd te kennen gegeven dat “confronterende retoriek” schade kan toebrengen aan de diplomatieke relaties tussen Zwitserland en Rusland.

De verhoudingen tussen Rusland en Zwitserland staan alle lange tijd onder druk. In de afgelopen twee jaar heeft Zwitserland drie keer de Russische ambassadeur ontboden voor uitleg over de spionagezaak. Daarnaast is het Openbaar Ministerie in Bern een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de twee Russische spionnen, die in Den Haag werden aangehouden. Zij worden ook verdacht van een cyberaanval in 2016 op het wereldantidopingbureau WADA in Lausanne.