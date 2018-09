MasterCard en Visa schikken voor miljarden met winkeliers VS

MasterCard en Visa hebben met winkeliers in de Verenigde Staten een schikking getroffen die kan oplopen tot 6,2 miljard dollar (ruim 5 miljard euro). De overeenkomst is onderdeel van een langlopend dispuut in de VS over transactiekosten die winkelhouders moeten betalen aan de creditcardmaatschappijen bij betalingen.

Op basis van rechtbankdocenten meldt persbureau Bloomberg dat het schikkingsbedrag tussen 5,4 en 6,2 miljard dollar ligt. Winkeliers in de VS beschuldigen Visa en MasterCard ervan dat ze transactiekosten voor creditcardbetalingen, swipe fees, bewust zeer hoog houden. Volgens Bloomberg betalen Amerikaanse winkeliers jaarlijks 90 miljard dollar aan dit soort transactiekosten aan creditcardmaatschappijen

Afgekeurd

In 2012 kwamen de winkeliers en de financiële dienstverleners al een schikking overeen. Deze werd later afgekeurd door de rechter. Die was het niet eens met een bepaling die in die overeenkomst was opgenomen dat de winkelhouders Visa en MasterCard in de toekomst niet mochten aanklagen.

Visa zegt dinsdag in een verklaring:

“Na jaren van bedachtzame onderhandeling zijn we blij dat we tot deze overeenkomst zijn gekomen en dat we vooruit kunnen in onze samenwerking met winkeliers om zo klanten geschikte, betrouwbare en veilige betalingsmethoden te bieden.”

De zaak is hiermee nog niet afgelopen. Nadat de eerdere schikking werd afgekeurd, splitste de rechter de zaak op in twee delen: de ene richt zich op de financiële schade die de winkeliers leden, de andere op het beleid van Visa en MasterCard. De schikking van dinsdag heeft betrekking op het eerste deel.