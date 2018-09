‘Ineens kijken er twintig duizend mensen mee’

League of Legends, de populairste e-sport ter wereld, heeft sinds dit jaar een heuze eigen Champions League met een prijzenpot van 150.000 euro. Nederland? Dat was er dit jaar nog niet bij. Tot deze week. Het Nederlandse Team Echo Zulu neemt het van maandag tot donderdag op tegen een aantal van de sterkste teams van Europa in de groepsfase van de ‘EU Masters’.

Als underdog, ja: dat wel. Maar het is een belangrijke kans voor de Nederlandse e-sportswereld, zegt Echo Zulu-speler Ivo Smit. „Nu spelen we eindelijk op Europees niveau mee.”

Jullie zijn nu het beste team van de Benelux. Wat betekent deze ‘Champions League’ voor jullie?

„In Nederland is de League of Legends scene nog niet ver genoeg ontwikkeld dat je er een degelijk salaris uit kan halen – wij moeten nog studeren, we hebben banen. Elders kan dat wel. Juist daarom is het belangrijk dat deze competitie er nu is. Hiervoor zag men in het buitenland de Nederlandse League of Legends-teams eigenlijk nooit. Om je een beeld te geven: normaal spelen we voor misschien vijfhonderd toeschouwers. Maar op maandag, tijdens de eerste wedstrijd van de groepsfases, keken er twintig duizend mensen mee. Wie weet kunnen sommige van onze spelers straks zelfs naar buitenlandse teams.”

Jullie verloren jullie eerste wedstrijd deze week. Wat nu?

„Dat was niet onverwacht. Gentside, uit Frankrijk, is één van de betere teams. Maar ik vind wel dat we een goede show hebben neergezet. De poules worden zo verdeeld dat er twee betere en twee mindere teams in elke groep zitten – wij zijn één van de mindere. We maakten een paar kleine foutjes. Dat kan je je gewoon niet permitteren op dit niveau, dat je een seconde lang even niet doorhebt waar de tegenpartij zit.

Toch zie ik het eigenlijk positief in. Bij voorbaat dachten we dat we kansloos waren. Maar we speelden voor ons doen erg goed op maandag, de sterkste ploeg hebben we inmiddels gehad.”

Leg eens uit: hoe moeten we naar een wedstrijd van jullie kijken?

„Als je echt als complete beginner wil gaan kijken, zit je met een probleem. Er zijn 200 speelbare helden: dat ga je nooit meteen onthouden. Belangrijker is dat je het speelveld begrijpt. Elk team heeft drie ‘lanes’, speelstroken, met bij elke strook een verdedigingstoren. Teams zetten bijna altijd één speler op de bovenste strook en één speler op de middelste strook. Twee spelers – waaronder ik, als ‘support’ of babysitter van de andere held – gaan op de onderste strook staan. Ten slotte gaat de vijfde in de ‘jungle’ tussen de stroken zitten.

Het is voor beginners het beste om op die ‘jungler’ te letten. Die is er om overal te helpen. Dan wordt het op de onderste strook bijvoorbeeld plotseling drie tegen één.

Ten slotte heb je bij League of Legends geen scoringssysteem dat zo simpel is als voetbal. Er zijn een paar verschillende typen scores. Je moet vooral letten op: hoeveel geld hebben de teams verdiend? En hoe vaak hebben ze een vijandelijke held verslagen? Let je daarop, dan leer je de rest vanzelf.”