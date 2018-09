Hongarije stapt naar Europese Hof vanwege ‘nucleaire optie’

De Hongaarse regering verzet zich tegen het besluit van het Europees Parlement om de artikel-7-procedure in te zetten tegen het land. Premier Viktor Orbán heeft maandagavond laten weten naar het Europese Hof te stappen, verklaarde zijn woordvoerder. Dat meldt persbureau Reuters op basis van het Hongaarse staatspersbureau MTI. Het Europees Parlement stemde vorige week in met de strafprocedure vanwege systematische ondermijning van de rechtsstaat in Hongarije.

Ook keerde Orbán zich tegen het voorstel van de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, om de grensbewaking in Europa te versterken. Orbán is bang de controle op de grensbewaking te verliezen. De premier benadrukte dat Europa “migratie niet wil stoppen, maar wil controleren”. Hij zei blij te zijn dat de EU “eindelijk werkt maakt” van grensbewaking maar bang te zijn dat ze “het recht op grensbewaking van ons afpakken.” De premier zei:

“Onze grenzen worden niet alleen bewaakt door professionals maar ook door patriotten.”

Juncker stelde vorige week tijdens de ‘Staat van de Unie’ voor om de Europese grens- en kustwacht in 2020 te versterken met 10.000 extra Europese grenswachten. Op dit moment wordt de Europese Grens- en Kustwacht bemand met personeel van nationale diensten. Over twee jaar moet volgens Juncker de Europese grenswacht beschikken over een eigen korps van 10.000 man.

Het Europees Parlement stemde vorige week in met de ‘nucleaire optie’ na een onderzoek van parlementslid Judith Sargentini (GroenLinks) samen met de Verenigde Naties, de OVSE en de Raad van Europa. Ze concludeerde dat de ontwikkelingen in Hongarije een “systematische bedreiging” vormen voor de Europese waarden. In het uiterste geval verliest Hongarije zijn stemrecht aan de EU-vergadertafels.