Het leerproces voor PSV is begonnen

PSV was niet meer dan welwillende figurant in de Camp Nou Experience van ruim zeventigduizend toeschouwers die zich vergaapten aan het spel van FC Barcelona. De socios en de talloze toeristen kregen waarvoor ze gekomen waren. Een 4-0 thuiszege voor Barça en drie doelpunten van superster Lionel Messi. De Nederlandse kampioen zal slechts moeten proberen lering te trekken uit het kansloze begin aan de groepsfase van de Champions League. Zondag komt Ajax op bezoek in Eindhoven.

Het stond eigenlijk al bij voorbaat vast. Het elftal van Mark van Bommel zou een zeer moeilijke avond tegemoetgaan tegen kampioen van Spanje. „Het is niet zo dat ik een nederlaag had ingecalculeerd”, stelde de coach van PSV na afloop. „We hebben de jongste selectie van alle clubs in de Champions League. We zijn een ploeg op weg naar iets, terwijl Barcelona er al staat. Dan weet je dat je kunt verliezen. Al vonden zelfs de spelers van Barcelona dat 4-0 wat veel was.”

De uitslag mocht misschien iets geflatteerd zijn, maar het contrast tussen FC Barcelona en PSV is binnen en buiten de lijnen enorm. Voor de Nederlandse topclub was het bereiken van de Champions League eigenlijk al een hoofdprijs. Zowel in financieel als in sportief opzicht. Voor Barcelona ligt de lat talloze malen hoger. De Catalaanse grootmacht wil een einde maken aan de hegemonie van Real Madrid, die het belangrijkste Europese clubtoernooi de afgelopen drie jaar won. Alles minder dan de beker betekent een sof voor de Catalanen.

Al bij de loting vorige maand in het Zwitserse Nyon werd duidelijk hoe de onderlinge verhoudingen lagen. Van Bommel noemde groep B, met naast Barcelona ook Tottenham Hotspur en Internazionale, „een mooie, zware en goede loting”. „Als je in Camp Nou, Wembley en San Siro hebt gespeeld, dan weet je dat je op hoog niveau speelt”, zei van Bommel. Voor PSV is de Champions League in de praktijk niet meer dan een leerproces. Het zou al een wonder zijn als de club via een derde plaats door zou mogen bekeren in de Europa League.

Eigen vervoer

Bij Barcelona zien ze de groepsfase slechts als het begin van een lange reeks wedstrijden die op 1 juni in het stadion van Atlético Madrid moet eindigen in een climax. Het elftal van coach Ernesto Valverde maakte zich zichtbaar niet al te druk over het treffen met PSV. Een groot deel van de spelersgroep kwam een uur voor het duel in hun eigen auto’s aan. En een deel van de aanhang wachtte eerst een paar regenbuien af voordat de gang naar Camp Nou werd gemaakt.

Van Bommel sprak vooraf voor de camera’s van de televisie de hoop uit dat FC Barcelona zijn elftal zou onderschatten. Dat was ijdele hoop. Hoewel de sterrenploeg van Valverde een warming-up van slechts dertien minuten afwerkte, had de ploeg vanaf het begin tot het einde de grip op de wedstrijd. Het jeugdige PSV speelde de eerste fase van het duel verdienstelijk mee met FC Barcelona en wist zelfs een paar mogelijkheden af te dwingen, maar moest na een half uur capituleren toen Messi een vrije bal achter doelman Jeroen Zoet schoot.

Van Bommel kon niets anders dan vanaf de bank machteloos toekijken. De oud-speler van onder meer PSV en Barcelona wist als geen ander dat ieder foutje op dit niveau dodelijk kan zijn. „Als spelers maar heel even de tactische discipline vergeten, dan kan het misgaan. Uiteindelijk zit het grote verschil hem in de details”, stelde een realistische Van Bommel wiens ploeg slechts 25 procent balbezit had.

In het laatste deel van de tweede helft drukte FC Barcelona het verschil uit in doelpunten. De Fransman Ousmane Dembélé gaf met een prachtige actie, waarbij hij Jorrit Hendrix en Hirving Lozano met één beweging van zich afschudde en de bal achter Zoet krulde, de aanzet voor een magistraal slotkwartiertje. Messi zorgde met twee goals voor de toegift. PSV stond erbij en keek ernaar. Debutant Pablo Rosario vatte de avond samen: „Het was een goede les voor ons.”