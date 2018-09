Het goed getimede groene plan van ING

Voor de verandering ook eens goed nieuws over ING. De bank voert zijn duurzaamheidsambities op. Voortaan zal de gehele leningenportefeuille van meer dan 500 miljard euro worden doorgenomen aan de hand van klimaatscenario’s. „Dit is de eerste stap richting het bereiken van de Parijs-klimaatdoelstelling – een maximale aardeopwarming van 2 graden”, stelt het persbericht van vrijdag. Veel banken hebben klimaatdoelstellingen opgesteld, maar toepassing op zo’n grote schaal is nieuw, volgens de Britse zakenkrant Financial Times.

Sinds het internationale klimaatakkoord in 2015 werd gesloten in Parijs worstelen banken met het thema klimaatverandering. Cijfers over de impact van hun kredieten op het klimaat zijn er amper, de meetmethodieken van CO 2 -uitstoot lopen uiteen en duidelijke regelgeving ontbreekt. Ondertussen voeren klanten, aandeelhouders en toezichthouders de druk op de banken op. „De Nederlandse financiële sector onderkent de risico’s van klimaatverandering, maar meer is nodig”, schreef De Nederlandsche Bank (DNB) een jaar geleden in een rapport.

Banken moeten van DNB veel verder vooruitkijken. Dat is precies wat ING nu zegt te doen. Vier vragen over het nieuwe klimaatbeleid van ING.

1 Wat is ING precies van plan?

Kort gezegd krijgt elk bedrijf dat geld leent van ING te maken met de vraag: in hoeverre is het bedrijf klaar voor een CO 2 -neutrale toekomst?

Om die vraag te beantwoorden kijkt de bank, in samenwerking met een denktank, welke productie en technologie per sector horen bij klimaatneutraal werken. Die analyses vergelijkt de bank met de concrete plannen van bedrijven waaraan het krediet verschaft. In eerste instantie richt ING zich op de sectoren die voor de meeste vervuiling zorgen, zoals energie, transport en vastgoed.

De bank zegt al vier jaar te werken aan de klimaatstrategie. Eerdere methodes waarmee ING heeft geëxperimenteerd waren volgens het persbericht „niet precies genoeg”. Zo is de bank gestopt met de meest gangbare methode om de CO 2 -uitstoot van de kredietportefeuille te meten. „Daarmee kijk je alleen achteruit, terwijl we met de nieuwe aanpak proactief de energietransitie kunnen financieren”, aldus ING.

2 Gaat deze toetsing van ING het klimaat helpen?

De bank heeft nog een lange weg te gaan. Eerst zal de bank de resultaten „openbaren” en „aan sector-specifieke doelstellingen werken”. Daarna zal ING overgaan tot het sleutelen aan zijn leenstrategie. Uiteindelijk zal de bank zeggen wat zijn klanten moeten afstoten en waarin ze moeten investeren. Pas dan zullen de beslissingen van ING mogelijk een directe impact hebben op de verdeling van krediet en daarmee op het klimaat.

Al kunnen bedrijven natuurlijk ook nu al hun bedrijfsvoering aanpassen, wetende dat de bank ze in de toekomst gaat afrekenen op hun CO 2 -uitstoot. En andere kredietverstrekkers zouden het voorbeeld van ING kunnen volgen.

3 Is ING echt zo’n klimaatkampioen?

Daarover verschillen de meningen. ING staat op plaats vijf in een klimaatranglijst voor banken, opgesteld door RobecoSAM, een organisatie die duurzaamheidsratings afgeeft. Maar vorig jaar maakten vier milieugroeperingen, waaronder Greenpeace, nog een zaak tegen de bank aanhangig bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) omdat ze te weinig zou doen op het gebied van milieu. Zo zou ING onvoldoende zijn best doen om financiering van het gebruik van fossiele energie te verminderen én zich duurzamer voordoen dan ze daadwerkelijk is.

Peter Ras, projectleider bij de Eerlijke Bankwijzer, vindt dat het nieuwe beleid „een positieve stap is”: „ING gaat klimaatbeleid op de hele portefeuille toepassen. Dat is een belangrijk criterium voor ons”, zegt Ras aan de telefoon. Maar er is ruimte voor verbetering: „ING stelt tot doel de opwarming van de aarde met 2 graden te beperken, terwijl in het Parijs-akkoord duidelijk 1,5 graden als streven wordt genoemd.”

Greenpeace is niet tevreden. „Het is mooi dat ze een methodologie hebben ontwikkeld, maar dat doet nog helemaal niks”, zegt campagneleider Faiza Oulahsen aan de telefoon. Het duurt wat haar betreft te lang tot de methode zich vertaalt in financieringsbesluiten. „We voelen de gevolgen van klimaatverandering nu en de tijd dringt.”

4 Waarom wordt de strategie nu gepubliceerd?

Volgens ING is gewacht op het Climate Action-congres in San Francisco waar de strategie vorige week is aangekondigd. Maar het is duidelijk dat de bank ook wel wat positieve publiciteit kon gebruiken sinds het nieuws over de recordschikking die de bank moest betalen na een falend witwasbeleid. Eerder dit jaar was er bovendien al ophef over een hogere beloning voor topman Ralph Hamers.