Goedkope garnalen door warm weer

Het is een zeer goed jaar voor Hollandse garnalen. En dus ook voor garnalenliefhebbers. In Noordzee en Waddenzee wemelt het ervan en de prijzen zijn daarom erg laag.

Voor 100 gram betaalt de consument in de winkel nu zo’n 3 euro, zegt Matthijs van der Ploeg, directeur van garnalenafslag Zoutkamp in Groningen. Een tijdje terug was dat zo een euro of 8.

Maar garnalenvissers weten op dit moment amper nog waar ze met hun garnalen heen moeten. De lage prijzen compenseerden ze met hogere opbrengsten. Maar op een gegeven moment is de markt verzadigd, zegt Van der Ploeg, die ook voorzitter is van de garnalenvissersbond.

Ingevroren

Vanwege de lage garnalenprijzen voor de vissers – zo’n 3 euro per kilo, terwijl dat een aantal weken terug nog 10 euro per kilo was – werd dinsdag al een deel van de opbrengst uit de markt gehaald en ingevroren. Deze garnalen worden pas later verkocht, zeg vastgezet, totdat het aanbod wat minder overvloedig is geworden.

Ook moeten garnalenvissers in ieder geval de komende week twaalf uur eerder dan normaal van zee terugkeren en aanmeren – dus korter vissen en dat betekent dat ze minder kunnen vangen.

Die verplichting volgt uit afspraken die brancheorganisaties en het ministerie van Landbouw hebben gemaakt over het beheer van garnalenbestanden bij de Nederlandse kust.

Ook als er juist te weinig garnalen in zee voorkomen, kunnen beperkingen worden opgelegd aan de Nederlandse garnalenvloot, die inmiddels voor ruim 90 procent valt onder het MSC-keurmerk voor wilde vis.

Vissers die zich niet aan de verkorte vangsttijden houden riskeren een boete. Door een ‘blackbox’ aan boord, kan de locatie van de schepen in de gaten gehouden worden.

Hoge temperaturen

De garnalenstand is dit jaar vooral zo hoog vanwege de hoge temperaturen. Daardoor was het water waarschijnlijk te warm voor twee belangrijke natuurlijke vijanden van de garnaal: wijting en kabeljauw.

Deze „garnalenmoordenaars” trokken daarom verder naar het noorden. Bij zulke gunstige omstandigheden kan het garnalenbestand opeens erg hard groeien, zegt Van der Ploeg, die garnalen daarom „het onkruid van de zee” noemt.

Naast het grote aanbod, heeft de garnalensector op dit moment ook te maken met een kleinere verwerkingscapaciteit. Vrijwel alle Hollandse garnalen, die naast Nederland vooral verkocht worden in Duitsland, België en Frankrijk, worden gepeld in Marokko. Maar op dit moment zijn daar te weinig pellers aanwezig, zegt Van der Ploeg.

Een deel van hen zou zijn opgestapt uit onvrede over het salaris. De garnalen waren de afgelopen tijd kleiner dan gemiddeld en de pellers krijgen betaald per kilo gepeld gewicht.