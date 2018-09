Gelijkspel bij uitreiking Emmy’s. Netflix tegen HBO: 23-23

De uitreiking van de Emmy Awards, maandag in Hollywood, was een spannende finale van het WK tv-series maken. Met een gelijkmaker in de laatste minuut. Eindstand: HBO-Netflix 23-23.

Netflix stond lang voor. Maar HBO kreeg de laatste, belangrijkste Emmy (beste dramaserie) voor Game of Thrones. De fantasyserie was wederom het meest bekroonde programma, met negen Emmy’s. De serie won sinds 2011 al tientallen Emmy’s. Verrassende tweede was The Marvelous Miss Maisel (Amazon). De comedy van Amy Sherman-Palladino, over een huisvrouw in de jaren vijftig die standup-comedian wordt, kreeg acht Emmy’s.

De uitzending werd gepresenteerd door de komieken Michael Che en Colin Jost van het sketchprogramma Saturday Night Live (NBC). SNL wint altijd veel prijzen bij de Emmy’s, zo ook deze keer, mede dankzij de Trump-imitatie van Alec Baldwin. Daardoor ziet de winnaarslijst er net iets minder gênant uit voor NBC, een van de grote, traditionele tv-zenders die een steeds kleinere rol spelen bij de uitreiking.

Che en Jost begonnen met verwijzingen naar de #MeToo-beweging en de vele mannen die zijn gevallen door seksueel grensoverschrijdend gedrag. „Het is een eer om deze avond te delen met de getalenteerde mensen in Hollywood die nog niet gepakt zijn”, zei Che. Jost vulde aan: „Het publiek mag hier alcohol drinken. Dat is precies wat Hollywood nodig heeft: mensen die hun remmingen verliezen tijdens een werkbijeenkomst.”

Maar het scherpste commentaar kwam van de Australische comedian Hannah Gadsby, die een Emmy uitreikte aan The Crown. Haar comedyspecial Nanette gaat onder meer over vrouwenhaat en misbruik. „Ik mag hier staan, alleen maar omdat ik niet van mannen hou. Dat is een grapje, jongens. Maar wat zijn grappen tegenwoordig? Niemand weet het. Vooral mannen niet.”

Game of Thrones stopt in 2019

NRC Kijktips Elke maandag tipt de mediaredactie boeiende programma’s, series en films. Inschrijven

Betaalzender HBO domineert sinds de eeuwwisseling de Emmy-uitreiking. Ondanks de gedeelde eerste plaats zal de zender toch niet gelukkig zijn. Netflix is de nieuwkomer die sinds 2012 razendsnel langszij is gekomen. Het is een kwestie van tijd voordat Netflix HBO zal passeren. HBO maakt relatief weinig series: kwaliteit boven kwantiteit. Dat maakt de zender kwetsbaar. HBO leunt zwaar op Game of Thrones, maar die serie stopt volgend jaar na acht seizoenen. En de zender heeft nog geen opvolger gebonden. De dure scifi-serie Westworld maakt de verwachtingen nog niet waar.

Netflix daarentegen, hanteert de schot-hagel-strategie: met heel veel geld zoveel mogelijk maken. Dan zit er altijd wat goeds tussen. De streamingdienst kreeg prijzen voor The Crown (5), over koningin Elizabeth, en Black Mirror (4), een scifi-reeks vol technologische schrikbeelden. Netflix zal teleurgesteld zijn dat, ondanks dat schot hagel HBO wederom niet gepasseerd is. Inmiddels moet Netflix bovendien het podium delen met andere nieuwere partijen als Amazon en FX.