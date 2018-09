Filmoverzicht: mens en God botsen in ‘The Children Act’, Johnny English stuntelt weer

●●●●● The Children Act: Drama Ian McEwans script voor ‘The Children Act’ is beter dan het boek. Zo focust de film op de vraag: wie beslist er over leven en dood? Lees de recensie: In ‘The Children Act’ botsen de wetten van mens en God Regie: Richard Eyre. Met: Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead. In: 38 bioscopen

●●●●● Johnny English Strikes Again: Komedie Johnny English is terug. En natuurlijk is de film af en toe superflauw. Maar Rowan Atkinsons plooibare gezicht en perfecte timing maken veel goed. Lees de recensie: Johnny English stuntelt zich opnieuw tot held Regie: David Kerr. Met: Rowan Atkinson, Ben Miller, Olga Kurylenko, Emma Thompson. In: 122 bioscopen

●●●●● Living the Light: Documentaire De in juli overleden cameraman Robby Müller was een grootheid in de film. Vriendin Claire Pijman maakte met zijn privé-archief en zijn filmografie de film ‘Living the Light’. Een documentaire die vooral de filmmaker Müller portretteert, niet de mens. Lees de recensie: Een cinefiele traktatie over grootheid Robby Müller Regie: Claire Pijman. In: 19 bioscopen

●●●●● Pity: Tragikomedie Wat doe je als je eindelijk wordt gezien door de wereld nu je vrouw in coma ligt? In ‘Pity’, een minimalistisch meesterwerk, zwelgt de hoofdpersoon in medelijden. Lees de recensie: Verslaafd aan medelijden Regie: Babis Makridis. Met: Yannis Drakopoulos, Evi Saoulidou, Evdoxia Androulidaki, Georgina Chryskioti. In: 13 bioscopen

●●●●● Kin: Sciencefiction 'Kin' heeft een vergezocht script, clichématige dialogen en een twijfelachtige moraal. Lees de recensie: In 'Kin' is alles bedroevend slecht Regie: Jonathan en Josh Baker. Met: Myles Truitt, Jack Reynor, Zoë Kravitz, James Franco. In: 28 bioscopen

●●●●● What Will People Say: Drama De Pakistaanse Nisha wordt met een jongen betrapt in haar slaapkamer en vervolgens door haar vader naar Islamabad gestuurd. Ook al is de film gebaseerd op ware gebeurtenissen, hij is niet waarachtig. Lees de recensie: Biografische ‘What Will People Say’ is te zwaar aangezet Regie: Iram Haq. Met: Maria Mozhdah, Adil Hussain, Ekavali Khanna, Rohit Saraf. In: 21 bioscopen