Fatale klap tijdens vechtpartij op Wallen was zelfverdediging

De 22-jarige Roemeen die tijdens een vechtpartij op de Amsterdamse Wallen een klap uitdeelde waaraan de 32-jarige Robert Gerritsen uiteindelijk overleed, handelde uit zelfverdediging. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam dinsdag bepaald. Het Openbaar Ministerie (OM) had eerder drie jaar cel geëist tegen de Roemeen.

Volgens de rechter sloeg de Roemeen Gerritsen in “de chaotische situatie” van het gevecht. Omdat de man zich kan beroepen op noodweer, wordt hij niet gestraft voor de dood van Gerritsen. Hij is wel schuldig bevonden aan openlijke geweldpleging. De rechtbank veroordeelde hem tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en 150 uur taakstraf.

Een vriend van de man die uit noodweer handelde, ook een Roemeen, krijgt een celstraf van zeventig dagen (waarvan 46 voorwaardelijk) voor zijn aandeel in de vechtpartij. De vier Nederlanders die betrokken waren, krijgen een voorwaardelijke celstraf van vier maanden en taakstraffen tot tweehonderd uur. Eén persoon, een Roemeen, is vrijgesproken.

Oorzaak onduidelijk

Op zaterdag 3 september 2016 raakten twee groepen slaags op de Amsterdamse Wallen. Een groep van drie Roemenen nam het op tegen vijf mannen uit Voorthuizen. Volgens de rechtbank pleegden de Nederlanders het meeste geweld. De 32-jarige Robert Gerritsen liep bij de vechtpartij ernstig hersenletsel op en overleed een dag later aan zijn verwondingen.

De oorzaak van de vechtpartij is niet helemaal duidelijk. Het OM concludeerde eerder dat “een toevallige botsing” de aanleiding voor het geweld was. Gerritsen kwam volgens justitie om het leven door een klap op zijn achterhoofd, uitgedeeld door de 22-jarige Roemeense hoofdverdachte. Alle andere betrokkenen raakten gewond. In het requisitoir zei de officier van justitie:

“De vechtpartij kende vele momenten van geweld, zowel slaan en schoppen tegen staande - maar ook tegen inmiddels op de grond liggende personen. Het is onze stellige overtuiging dat ook andere deelnemers het leven hadden kunnen laten.”

Toch geen sussende rol

De zaak kreeg veel media-aandacht omdat het in eerste instantie leek alsof Gerritsen en zijn vrienden probeerden een vechtpartij te sussen. Later werd echter bekend dat de Voorthuizenaars actief deelnamen aan de ruzie en dat zij “fors geweld” inzetten tegen de Roemenen.

De Roemenen werden in oktober 2016, een maand na de vechtpartij, aangehouden in Brussel. Zij deden aangifte tegen de vrienden van Gerritsen en al snel maakte het OM bekend dat de Voorthuizenaren ook verdacht werden van openlijke geweldpleging.