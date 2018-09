Europese Commissie onderzoekt uitstootkartel Duitse autobouwers

De Europese Commissie heeft een onderzoek geopend naar vermeende kartelafspraken tussen BMW, Daimler (het moederbedrijf van Mercedes) en Volkswagen AG. De Duitse autobouwers worden ervan beschuldigd te hebben samengespannen bij het ontwikkelen van technologie die de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen beperkt.

Het onderzoek richt zich op de zogenaamde Cirkel van Vijf - waar ook Volkswagen-dochters Porsche en Audi toe behoren. De vijf autobouwers zouden al sinds de jaren negentig heimelijk vergaderd hebben in werkgroepen, waarbij het ontwikkelen en invoeren van uitstootbeperkende technologie werd besproken. Dit was mogelijk in strijd met Europese regels.

In 2017 deed de Commissie al een verkennend onderzoek bij de fabrikanten omdat samenwerking vermoed werd. Het zou gaan om de grootste kartelsamenwerking in de geschiedenis van de Duitse auto-industrie.

