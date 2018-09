Dit is de eerste ruimtetoerist die de maan rondgaat

Voor de monding van een stuwraket kondigde SpaceX-oprichter Elon Musk maandagavond (lokale tijd) aan dat Yusaku Maezawa de eerste commerciële ruimtetoerist wordt die de maan rondgaat. “Eindelijk kan ik vertellen dat ik ervoor kies naar de maan te gaan”, glunderde de Japanner bij de opkomst op het podium. Het wordt voor het eerst sinds 1972 dat een mens naar de maan gaat.

Maezawa, 42 jaar oud, geniet in Japan nationale bekendheid om zijn excentrieke stijl van ondernemen en zijn voorliefde voor kunst en exclusieve auto’s. Hij vergaarde een vermogen van zo’n 3 miljard dollar als oprichter van het grootste Japanse online warenhuis Zozotown en het kledingmerk Zozo - dat met speciale pakken op maat gemaakte kleding verkoopt.

De aanstaand ruimtetoerist kiest ervoor om als medepassagiers een groep van zes tot acht kunstenaars mee aan boord te nemen. De kunstenaars, van verschillende disciplines, vliegen gratis mee en krijgen de opdracht bij terugkomst op aarde de inspiratie te benutten voor een kunstwerk.

Maezawa is een fervent verzamelaar van moderne kunst: tot zijn collectie horen werken van Picasso, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Jeff Koons en Alexander Calder. Vorig jaar kocht Maezawa een schilderij van de Amerikaanse schilder Jean-Michel Basquiat voor 110 miljoen dollar.

Kosten en vertrekdatum: geschat maar onbekend

Er heerst nog veel onzekerheid rond de maantrip. Zo werd niet bekendgemaakt wat Maezawa gaat betalen; schattingen van het ruimteticket lopen uiteen van tientallen tot meer dan 100 miljoen dollar. Dit is onder meer nodig om de kosten te dekken voor de ontwikkeling van de raket die hem naar boven gaat sturen: de Big Falcon Rocket - kortweg BFR. De ontwikkeling van die raket is nog gaande, het project zal tussen de 2 miljard en 10 miljard dollar kosten.

Ook de vertrekdatum is allerminst zeker. Volgens Musk zou de BFR (ook wel Big Fucking Rocket) in 2023 startklaar moeten zijn, maar in het verleden bleken zijn schattingen nogal ver van de werkelijkheid te liggen. De nieuwste raket van Musk, de Falcon Heavy, werd vier jaar te laat opgeleverd.

De ruimtereis van de Japanner en zijn gevolg is daarnaast niet zonder risico. Slechts 24 astronauten gingen hem voor - allen in het tijdperk van de Space Race tussen 1968 en 1972, toen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie elkaar de loef probeerden af te steken in de ruimtevaart. SpaceX-oprichter Elon Musk noemde Maezawa “zeer dapper”.