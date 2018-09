Dijkhoff neemt afscheid van RK-kerk

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff heeft zich maandag publiekelijk uitgeschreven bij de katholieke kerk. Dat deed hij na kritiek van aartsbisschop Wim Eijk, die Dijkhoff zaterdag in De Gelderlander „kleinzielig” en een „hyperindividualist” noemde. De VVD’er zou volgens de kardinaal de „sociale functie” van kerken negeren.

Onzin, zegt Dijkhoff in de brief waarmee hij zijn vertrek uit de katholieke kerk aankondigt: „Waar uw kerken leeg zijn, is het sociale in de samenleving gebleven”. Mensen staan volgens de liberaal nog steeds voor elkaar klaar, alleen doen ze dat niet meer in kerkelijk verband. Eijk zou zich moeten afvragen hoe dat komt. De kerk zou zich namelijk hebben gespecialiseerd „in het verjagen van veel goed, liefhebbend en sociaal volk.”

Waaronder Dijkhoff zelf dus, schrijft hij. „Ik kies voor de liefde en de mensen in plaats van de beperkingen en de kerk.” Brabander Dijkhoff werd katholiek opgevoed en deed communie. De laatste jaren twijfelde hij al over uitschrijving bij de kerk, schrijft hij. Maar door Eijk’s woorden „is het irrationele verzet tegen me officieel uitschrijven gebroken.”

In zijn brief heeft Dijkhoff het niet over misbruik van kinderen door priesters en bisschoppen. Afgelopen weekend onthuldeNRC dat de helft van de (hulp)bisschopen wist van dat misbruik, of het zelf pleegde. Toch werd er niet opgetreden: daders werden overgeplaatst, maar de daden werden verzwegen en documenten erover vernietigd. (NRC)