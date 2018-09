Commissariaat voor de Media onderzoekt programma’s Yvon Jaspers

Het Commissariaat voor de Media doet onderzoek naar de programma’s Onze Boerderij en Boer zoekt Vrouw (KRO-NCRV). Aanleiding is de berichtgeving in Trouw over de nevenfunctie van Yvon Jaspers, presentatrice van beide programma’s, die de schijn wekt van belangenverstrengeling.

Trouw meldde vrijdag dat Jaspers onder contract staat van veevoedergigant For Farmers. In campagnes moet zij voor dat bedrijf het imago van de boer verbeteren. Op de site van For Farmers roept zij boeren op hun verhalen te delen, zodat zij die weer in haar NPO-programma’s kan behandelen. De directie van KRO-NCRV heeft de nevenfunctie goedgekeurd. Het Commissariaat zegt zich in het onderzoek te richten op de „afspraken die rondom de programma’s zijn gemaakt”. Aan de omroep zou opheldering zijn gevraagd.

Het Commissariaat liet eerder deze week weten geen uitspraken te doen over lopende onderzoeken „omdat dat het onderzoek kan schaden of leiden tot onnodige beschuldigingen”. Zij maken nu een uitzondering. „Gezien de recente berichtgeving in de media voelden wij ons in dit geval vrij om toch enige uitspraak hierover te doen”, aldus een woordvoerder. Het Commissariaat zegt direct na de publicatie in Trouw, afgelopen vrijdag, begonnen te zijn met onderzoek.

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld heeft Kamervragen gesteld.

Presentatrice Yvon Jaspers kwam eerder in opspraak, toen ze in 2011 in De Wereld Draait Door (VARA) haar ‘Kakelbont’-servies promootte. Het Commissariaat voor de Media legde de VARA een boete op van 50.000 euro, omdat het programma daarmee de Mediawet overtrad. Bij DWDD werd het servies van Jaspers te duidelijk aangeprezen, oordeelde het Commissariaat. Zo zei presentator Matthijs van Nieuwkerk onder meer tijdens de uitzending: „Kan ik dit alleen in de PC Hooftstraat kopen of…?”. Jaspers: „Nee, juist niet. Het is dus heel goed te betalen en voor iedereen. Dat is nou eens leuk.”