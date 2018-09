Coca-Cola overweegt stap op nieuwe markt: die van cannabisdrankjes

Meer dan honderd jaar nadat de cocaïne verdween uit Coca-Cola overweegt het Amerikaanse bedrijf opnieuw aan drugs verwante drankjes te gaan maken. In een reactie op vragen van Bloomberg liet de frisdrankproducent weten de markt voor zogeheten cannabisdrankjes „scherp in de gaten te houden”. Dat Coca-Cola al in gesprek zou zijn over de overname van een producent van zulke drankjes, zoals het persbureau suggereerde, ontkende het bedrijf met klem.

Cannabisdrankjes zijn volgens Coca-Cola een markt die zich snel ontwikkelt. Het bedrijf doelt dan specifiek op frisdrankjes met CBD, een niet-psychoactief bestanddeel van wiet en hasj. Aan CBD worden verschillende positieve eigenschappen toegedicht: het zou onder meer helpen tegen slaapproblemen, angststoornissen en pijn. Onderzoek naar de effecten van de stof is er echter nog nauwelijks gedaan.

Coca-Cola is niet het enige bedrijf met interesse voor cannabisdrankjes. Vorige maand nog stak de fabrikant van biermerk Corona in Noord-Amerika, Constellation Brands, bijna vier miljard dollar in een Canadese wietproducent. Twee weken daarvoor was bierfabrikant Coors al een samenwerking aangegaan met een cannabisfabrikant. Lagunitas, een dochterbedrijf van Heineken, heeft momenteel al een niet-alcoholisch drankje op basis van cannabis.

Voor Coca-Cola zouden cannabisdrankjes een nieuwe stap zijn op weg naar een diverser aanbod. Het bedrijf merkt bij consumenten een steeds sterkere afkeer van suiker en zoekt daarom naar andere markten. Om die reden kocht het bedrijf onlangs al de Britse koffieketen Costa voor 4,4 miljard euro.