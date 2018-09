China ziet importheffingen als Amerikaanse jaloezie

De maandag door de Amerikaanse president Trump aangekondigde importheffingen op Chinese goederen – totale waarde 200 miljard dollar – zijn voor China nieuw bewijs dat Trump jaloers is op China. Trump gunt China geen plaats op het wereldtoneel, en probeert China's opkomst op alle mogelijke manieren te saboteren, zo denkt men in China.

De nieuwe tarieven gelden vanaf 24 september met een percentage van tien procent. Eind dit jaar wordt dit percentage opgehoogd naar 25 procent. Door deze geleidelijke verhoging zouden Amerikaanse bedrijven de tijd hebben om hun productieketen te verleggen naar andere landen.

Bij het aankondigen van de nieuwe importheffingen waarschuwde Trump China dat zij geen tegenmaatregelen moeten nemen. Mocht dit toch gebeuren, dan hebben de VS een volgend pakket aan importheffingen ter waarde van 267 miljard dollar klaarliggen.

Eerder hebben de VS al importheffingen ter waarde van 50 miljard dollar ingevoerd op producten uit China. Trump meent dat de VS oneerlijk worden bejegend in de handel met China. De heffingen moeten dit veranderen.

Chinese groei belemmeren

De Chinese overheid denkt dat het Trump er helemaal niet om te doen is om de handelsbalans met China in evenwicht te brengen. De heersende opvatting, zowel onder overheidsvertegenwoordigers als onder de bevolking, is dat Trump excuses zoekt om de groei van de Chinese economie hoe dan ook te belemmeren.

Ook China’s voormalig minister van Financiën Lou Jiwei gaat daarvan uit. Hij zei zondag tijdens een congres in Beijing dat de regering Trump China’s economische ontwikkeling wil beperken, en dat die doelstelling zich nu vertaalt in een handelsoorlog. „Dat zal in de nabije toekomst niet veranderen, maar het gaat ook niet werken”, zei Lou. „We moeten niet in paniek raken”, voegde hij eraan toe.

Dat laatste is nog niet zo makkelijk: opgeteld bij eerdere heffingen krijgt ruim de helft van de Chinese export vanaf volgende week te maken met de Amerikaanse heffingen.

Lou Jiwei kwam met suggesties voor tegenmaatregelen. Hij stelde voor dat China zou gaan verbieden om bepaalde goederen naar de VS uit te voeren. Het gaat om goederen die de VS oorspronkelijk wilde belasten, maar later toch weer niet: onderdelen, halffabricaten en machines die essentieel zijn voor de productie van hoogwaardige goederen in de VS.

Trump heeft maandag bepaald dat Apple is uitgesloten van de importheffingen, maar China kan besluiten dat het niet meer voor Apple wil produceren. Dat vergt wel een flink offer: er werken zo’n tienduizend mensen direct voor Apple in China, indirect staan er zo’n drie miljoen Chinese banen op het spel bij toeleveranciers.