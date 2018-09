China slaat terug met importheffing op Amerikaans gas

De Verenigde Staten en China blijven elkaar bestoken met protectionistische maatregelen. China kondigde dinsdag aan om een importtarief van 10 procent in te voeren op de import van vloeibaar aardgas (LNG) uit de Verenigde Staten. In totaal worden er tarieven geheven op duizenden Amerikaanse goederen ter waarde van 60 miljard dollar (51 miljard euro), meldt persbureau Reuters.

Het is het antwoord op het nieuwe Amerikaanse pakket van importheffingen ter waarde van 200 miljard dollar op Chinese producten. President Donald Trump kondigde maandag aan dat deze maatregel met een importtarief van 10 procent op 24 september ingaan, aan het eind van het jaar wordt het tarief verhoogd naar 25 procent. Trump waarschuwde China al om geen nieuwe maatregelen te treffen, anders volgt een nieuw pakket te waarde van 267 miljard dollar.

Belangrijke energiebron

China is na Japan en Zuid-Korea de grootste importeur van LNG. In het afgelopen jaar importeerde China 1,6 miljoen ton liquefied natural gas, LNG uit de VS. De totale import bedroeg 14,9 miljoen ton. Volgens analisten en handelaren is het voor China niet moeilijk om nieuwe leveranciers te vinden, schrijft Reuters. Qatar, ‘s werelds grootste exporteur van LNG, tekende eerder deze maand een contract voor 22 jaar met China voor de levering van 3,4 miljard ton vloeibaar aardgas per jaar.

China wil meer LNG importeren omdat het relatief milieuvriendelijk is. Vanwege de klimaatafspraken van Parijs wil China op termijn de kolengestookte energiecentrales vervangen door het schonere aardgas. De importheffingen op LNG uit de VS zijn een flinke klap voor Amerikaanse bedrijven die investeren in opslagterminals voor LNG. China is de belangrijkste exportmarkt voor Amerikaans gas.

LNG (Liquefied Natural Gas) is aardgas dat wordt afgekoeld tot -162°C waardoor het vloeibaar wordt. Door de omzetting tot vloeistof wordt het volume circa 600 keer gereduceerd. Dit maakt het transport en opslag makkelijker en goedkoper. LNG is relatief milieuvriendelijk.