Chic dinerende Maduro zorgt voor ophef op sociale media

Een steak heeft gezorgd voor laaiende reacties op sociale media. Op video’s is te zien hoe de Venezolaanse president Nicolás Maduro een steak geserveerd krijgt tijdens een chic diner in Istanbul. De extravagante Turkse chef-kok Nusret Gökçe, die onder meer bekendstaat om zijn met bladgoud ingewikkelde steaks, bereidt het maal aan tafel.

Gökçe, beter bekend als Salt Bae, plaatste twee video’s op Instagram van Maduro’s avondje uit. Hierop is te zien hoe de kok het vlees aan tafel bereidt, terwijl Maduro en zijn vrouw lachend aan tafel zitten. Ook zie je hoe Maduro een sigaar rookt uit een doos waarin zijn naam is gegraveerd. Gökçe en Maduro nemen afscheid met een knuffel en een handdruk.

De video’s leidden tot een storm op sociale media, omdat Maduro zijn geld uitgeeft in een chic restaurant terwijl zijn bevolking honger lijdt. Venezolanen spreken zich in heftige bewoordingen uit en maakten kritische cartoons over het diner. Ook de Venzolaanse oppositieleider Julio Borges deed een duit in het zakje:

“Terwijl de Venezolanen lijden en sterven van de honger, genieten Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia in een van de duurste restaurants ter wereld.”

Humanitaire crisis

Ook buiten Venezuela is geschrokken gereageerd. De Amerikaanse senator Marco Rubio schreef op Twitter dat “#saltbae niet de president van Venezuela heeft uitgenodigd, maar de te dikke dictator van een natie waar 30 procent van de bevolking maar een keer per dag kan eten en kinderen lijden aan ondervoeding”.

Lees ook: Op de vlucht naar Colombia: ‘Als we niet elke dag gratis konden eten zou ik me geen raad weten’

Venezuela is verwikkeld in een uitzichtloze economische en humanitaire crisis door de daling van de olieprijzen, toenemende corruptie en het economisch wanbeleid van de regering-Maduro. Het land, ooit een van de welvarendste landen van Zuid-Amerika, heeft te maken met hyperinflatie en de bevolking lijdt honger. 90 procent van de Venezolanen leeft onder de armoedegrens.

Gökçe heeft de filmpjes inmiddels verwijderd van zijn accounts. Ook zijn Instagram Story, waarop hij een foto plaatste met de tekst I love Venezuela, is verdwenen. De kok publiceert regelmatig foto’s en video’s waarop te zien is hoe hij op extravagante wijze grote stukken vlees bereidt, vrijwel altijd met een strak gezicht en zonnebril op zijn neus.

Een van de laatste video’s van Salt Bae.