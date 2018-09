Cadeau voor Erdogan van half miljard dollar

De Turkse president Erdogan is in verlegenheid gebracht door een cadeautje van de emir van Qatar van 500 miljoen dollar: een Boeing 747, waarmee de Turkse president voortaan voorzien van alle gemakken over de wereld kan reizen.

De zaak kwam aan het rollen, toen de emir van Qatar, Tamim bin Hamad bin al- Thani, vorige maand zijn luxe-Boeing in de verkoop zette. Het zes jaar oude toestel werd aangeprezen als „het grootste en duurste particuliere toestel van de wereld”. Het is uitgerust met een grote slaapkamer met een dubbel bed, een woonkamer, vergaderzalen en een kliniek.

De Turkse regering toonde interesse, wat tot kritische vragen van Turkse parlementariërs leidde. Waarom hier geld aan uitgeven op een moment dat veel Turken de broekriem moeten aanhalen? Ongepast, vonden ze.

Interieur van het toestel Foto Controlle

Maar toen de emir vernam dat Turkije zich als belangstellende had gemeld, bedacht hij zich. Hij zou het toestel niet verkopen maar cadeau doen. „Hij zei: ik neem geen geld aan van Turkije, ik geef het Turkije cadeau”, vertelde president Erdogan vorige week aan journalisten die met hem meereisden na een bezoek aan Azerbajdzjan.

Dit genereuze gebaar viel echter ook weer verkeerd bij sommigen. „De republiek Turkije moet zich niet verlagen tot het accepteren van een vliegtuig dat wordt aangeboden door de sjeik”, vond oppositieleider Kemal Kilicdaroglu. Erdogan verdedigde zich door erop te wijzen dat het geschenk niet voor hem persoonlijk was maar voor de Turkse staat.

De betrekkingen tussen Turkije en Qatar zijn uitstekend. Vorig jaar bood Erdogan Qatar steun aan, toen het in een conflict belandde met Saoedi-Arabië. Op zijn beurt schoot Qatar vorige maand Turkije te hulp toen de koers van de Turkse lira kelderde.