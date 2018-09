Stop de dorsmachines, eh, de persen! Bedrog bij Boer zoekt vrouw! Zondagavond aan het eind van de eerste aflevering van het nieuwe seizoen volgde plotsklaps een ernstige mededeling. „Na de opnamen kwam ons ter ore dat Remco ten tijde van de eerste aflevering al met behoorlijk wat van deze vrouwen innig contact had gehad.” Dat is tegen de regels en dus moest boer Remco weg.

Grijs autootje

Maandag ontdekte De Telegraaf dat er al sinds augustus (oogstmaand) ‘een grijs autootje’ op Remco’s erf wordt gesignaleerd – wat in het dorp de gedachte voedt dat deze boer vrouwtechnisch gezien de oogst al op eigen kracht had binnengehaald. De programmamakers: „Boer zoekt Vrouw is een eerlijk en authentiek programma dat wordt gemaakt op basis van vertrouwen.” De dubbele agenda van boer Remco was kennelijk niet eerlijk en authentiek.

Talkshow M wijdde maandag een nabeschouwing aan de aflevering, waarin fans Marc-Marie Huijbregts en Angela de Jong aan de hand van een reeks fragmenten lieten zien waarom zij het programma zo heerlijk vinden. We zagen beelden terug van de onzekere boerin Steffi die elke ontvangen brief als een wereldwonder leek te beschouwen. En daar kwakte die hartelijke Yvon nog een pakje brieven op de keukentafel. Steffi kon haar ogen niet geloven – het was prachtig.

In de voorstelaflevering in mei zag ik boer Wim de schoonheid van de eindeloze kleizee van zijn akkers bewonderen. Het is dat ik een getrouwde heteroseksuele stadsbewoner (m) ben – anders had ik subiet geschreven. 333 ‘dames’ boden zich per post aan Wim aan. „Hele oude vrouwen van boven de 35”, zouden bij hem meteen afvallen, vertelde hij Jaspers (45). Die liet zich niet kennen.

Jaspers blinkt uit in een plagerige half-flirterigheid waarmee ze vooral de verlegen agrariërs tegemoet treedt. Je begreep meteen weer waarom het programma zondag dadelijk drie miljoen kijkers trok. Niemand schept zo goed een sfeer van eerlijkheid en authenticiteit als Yvon Jaspers. Authenticiteit is haar product.

Bijklussen? M stelt geen vragen

Toch was er iets geks aan M, dat net als Boer zoekt vrouw wordt uitgezonden door KRO-NCRV. Er was namelijk nieuws over Yvon Jaspers en dat werd volkomen genegeerd. Vrijdag had Hans Marijnissen in Trouw uit de doeken gedaan hoe het werk van presentator Yvon Jaspers voor veevoedergigant For Farmers naadloos overgaat in haar programma Onze boerderij. Dat wil de menselijke kant van het boerenbedrijf laten zien. De multinational betaalt Jaspers om het imago van de boer te verbeteren, zodat veevoerverkoopbedreigende maatregelen (inkrimping van de veestapel, circulaire landbouw) politiek moeilijker komen te liggen.

De tv-recensie over Boer zoekt vrouw

Voor de door For Farmers gemaakte site trotsopboeren.nl maakt Jaspers filmpjes over het boerenleven die zo in Onze Boerderij hadden gekund. Sterker, op de reclamesite roept Jaspers op om haar zo veel mogelijk verhalen en ervaringen te sturen, zodat ze uiteindelijk wekelijks een programma over het boerenleven kan maken. Eerder pochte Jaspers al dat ze KRO-NCRV had gedreigd te stoppen met Boer zoekt vrouw als ze Onze Boerderij niet mocht maken.

Journalistenvakbond NVJ was kritisch na het Trouw-artikel, meldde (ere wie ere toekomt) RTL Boulevard. Het Commissariaat voor de Media heeft geen klachten ontvangen. KRO-NCRV zei dat al Jaspers’ nevenactiviteiten ‘bij Yvon passen’. Inmiddels trekt Onze Boerderij óók veel kijkers; Jaspers is een uitstekende programmamaker. Maar ook iemand bij wie verschillende belangen door elkaar lijken te lopen.