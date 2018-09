Artsen: activist Pussy Riot hoogstwaarschijnlijk vergiftigd

Het gaat beter met Pjotr Verzilov, een van de leden van de Russische actiegroep Pussy Riot, die vorige week in kritieke toestand in het ziekenhuis werd opgenomen. Hij is “hoogstwaarschijnlijk” vergiftigd, zei zijn arts dinsdagochtend in Berlijn.

Dat zijn symptomen, waaronder hoge bloeddruk, verwijde pupillen en droge slijmvliezen, zich zo snel ontwikkelde, zijn een sterke aanwijzing voor vergiftiging. Bovendien is er geen bewijs gevonden voor een andere verklaring van zijn klachten. Zijn symptomen wijzen op een verstoring van zijn zenuwstelsel, schrijft persbureau Reuters.

Onwel

Verzilov werd vorige week onwel en opgenomen op de toxicologie-afdeling van het Bachroesjkin ziekenhuis in Moskou. Afgelopen weekend werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Berlijn. Verzilov verkeert buiten levensgevaar maar heeft nog wel medische hulp nodig. Zijn arts zei alle hoop te hebben op herstel.

Pussy Riot liet vorige week in een verklaring weten dat Verzilov drie dagen in coma had gelegen. De actiegroep vermoedt dat hij is vergiftigd door de Russische autoriteiten. Via Twitter lieten ze toen weten in contact te willen komen met de beste toxicoloog.

Vezilov werd bekend als woordvoerder van Pussy Riot. Afgelopen zomer bestormde hij het veld tijdens de finale van het WK voetbal in Moskou samen met drie andere leden van de actiegroep. Ze demonstreerden tegen de macht van de politie in het land. Hij zat hierna vijftien dagen in hechtenis.