18 september 2018

Een vliegtuig met een sterke boodschap vliegt langs het hoofdkantoor van McDonald’s in Chicago, Illinois.

Werknemers van het bedrijf protesteren tegen aanhoudende seksuele intimidatie in de restaurants van de fastfoodketen. Vergelijkbare acties vonden tegelijkertijd plaats in het hele land. Volgens een recente studie ervaart veertig procent van de vrouwelijke fastfoodmedewerkers ongewenst seksueel gedrag tijdens het werk.

Deze acties gaat de geschiedenis in als de eerste landelijke “staking” tegen seksuele intimidatie in de fastfoodindustrie. De betogers dragen tape met “strike” en “me too” erop geschreven. Foto: Scott Olson/AFP