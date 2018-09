Zeker honderd doden door overstromingen Nigeria

Bij overstromingen in Nigeria zijn de afgelopen twee weken zeker honderd doden gevallen. In vier staten is een rampenplan in werking gesteld, schrijft Reuters. Daar heeft de federale regering de reddingswerkzaamheden op zich genomen.

Tijdens het regenseizoen in het Afrikaanse land (van juni tot en met september) vallen jaarlijks veel doden. Door de hevige neerslag zijn de Niger- en Benue-rivieren uit hun oevers getreden. Volgens Reuters gaat het om de vernietigendste overstromingen sinds 2012. Toen kwamen 350 mensen om het leven.

Door de groeiende bevolking, slechte infrastructuur, lakse voorzorgsmaatregelen van de overheid en het gebrek aan goed werkende drainagesystemen is de ravage die de overstromingen in Nigeria aanrichten doorgaans groot. Veel landbouwgrond is verwoest. Duizenden Nigerianen zijn hun huis kwijtgeraakt. President Muhammadu Buhari heeft 8,2 miljoen dollar aan hulpgelden beschikbaar gesteld.