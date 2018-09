Zeker 69 doden door tyfoon Mangkhut

Het aantal doden door tyfoon Mangkhut in Zuidoost-Azië is verder opgelopen. Op de Filippijnen is het aantal slachtoffers nu 65. In China staat het dodental op 4. Dat meldt persbureau AP maandag. Er zijn nog tientallen mensen vermist.

De wervelstorm trok over de Filippijnen en Hongkong naar China. Verwacht wordt dat het dodental op de Filippijnen nog verder zal oplopen. Er zijn maandag nog een aantal gebieden onbegaanbaar, waardoor niet niet iedereen kon worden gelokaliseerd. Ook zijn maandagochtend nog reddingsacties aan de gang bij een goudmijn, waar vermoedelijk tientallen Filippijnen in vast zijn komen te zitten.

Overstromingen en evacuaties

In Hongkong vielen opvallend genoeg geen doden, wel raakten honderden mensen gewond en raakten delen van de Chinese regio overstroomd.

In China raakte de meeste mensen gewond door vallende bomen en bouwmaterialen. Op de Filippijnen viel het grootste aantal slachtoffers door aardverschuivingen in het noorden, in de provincie Benguet.

Op zijn hoogtepunt had de wervelstorm een dwarsdoorsnede van 900 kilometer en windstoten tot 200 kilometer per uur. Mangkhut zwakte maandagochtend af tot een tropische storm. Op de Filippijnen werden meer dan 80 duizend bewoners geëvacueerd. In de Chinese provincie Guangdong moesten meer dan 2,4 miljoen bewoners een veiligere plek opzoeken.