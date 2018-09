Zangeres Magda Mendes wint Gouden Notekraker 2018

De Portugese zangeres Magda Mendes uit Rotterdam heeft de vakprijs de Gouden Notekraker 2018 gewonnen. Mendes kreeg meer stemmen van collega-muzikanten dan andere, bekende genomineerden zoals Waylon, Spinvis, De Jeugd van Tegenwoordig, Di-Rect, Ronnie Flex en André Hazes jr.

De jaarlijkse vakprijs van uitvoerende artiesten voor uitvoerende artiesten werd maandagavond uitgereikt in Paradiso. In het Amsterdamse poppodium vierde auteursrechtenorganisatie Sena, de organisator van de Notekraker-uitreiking, tegelijkertijd het 25-jarig jubileum.

Autonome producties

Mendes (42) woont zestien jaar in Nederland en maakt kleinschalige, autonome producties. Samen met gitarist Ward Veenstra, haar vaste begeleider en co-auteur, heeft ze drie albums onder eigen naam uitgebracht: Casa da Bôxa (2013) met Portugese folklore, Silêncio met fadoklassiekers (2015) en Oliveiras (2017) met een blazersensemble. Ook zingt ze al jaren in de band Luzazul.

De nominatie kwam op het juiste moment, vertelde Mendes afgelopen weekend in een interview in NRC. „Dat ik door collega-muzikanten ben genomineerd, deed me echt wat. Ik dacht: wow! Ze weten dat ik besta!”

'Smaakmaker' van het seizoen

De Gouden Notekraker is een prijs voor opvallende artistieke prestaties, de „smaakmakers” van het afgelopen seizoen, en voor verdiensten voor de podiumkunsten. De winnaar wordt gekozen door artiesten en platenmaatschappijen die bij Sena zijn aangesloten (in totaal 30.000). Hoeveel stemmen de genomineerden hebben gekregen, maakt Sena niet bekend. Eerdere winnaars van de prijs zijn onder anderen Douwe Bob, Wouter Hamel en Ellen ten Damme.

De Zilveren Notekraker 2018, een aanmoedigingsprijs voor nieuw talent, is gewonnen door zangeres Nina June uit Amsterdam. Sessiemuzikant Michel van Schie, die onder anderen met Anouk, Candy Dulfer en Trijntje Oosterhuis speelde, won maandag de ‘Humble Hero Award’, een nieuwe prijs voor sessiemuzikanten.