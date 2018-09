VS kondigen nieuwe importheffingen China aan

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een volgend pakket aan importheffingen op Chinese goederen zullen invoeren, meldt persbureau Reuters. Het gaat om tarieven met een totaalwaarde van ongeveer 200 miljard dollar.

De nieuwe tarieven zullen volgende week maandag 24 september met een percentage van tien procent van kracht worden. Eind dit jaar zal dit percentage worden opgehoogd naar 25 procent. Door deze geleidelijke verhoging zouden Amerikaanse bedrijven de tijd hebben om hun productieketen te verleggen naar andere landen.

Handelsoorlog

Bij het aankondigen van de nieuwe importheffingen waarschuwde de Amerikaanse president China dat zij geen tegenmaatregelen moeten nemen. Mocht dit toch gebeuren, dan hebben de Verenigde Staten een volgend pakket aan importheffingen ter waarde van 267 miljard dollar klaarliggen.

China had echter vooraf al aangegeven tegenmaatregelen te zullen nemen. Staatsmedia schreven dat China een agressieve ‘tegenaanval’ zou moeten uitvoeren. Op dinsdagochtend zal er in Beijing overlegd worden over te nemen koers in reactie op de nieuwe maatregelen, schrijft persbureau Bloomberg.

Eerder hebben de Verenigde Staten al importheffingen ter waarde van 50 miljard dollar ingevoerd op producten uit China. De Amerikaanse president is van mening dat de Verenigde Staten oneerlijk worden bejegend in de handel met China. De importheffingen moeten dit veranderen.